Francesco Gabbani è stato qualche ora fa il protagonista di un’importante conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020 a cui abbiamo partecipato anche noi di Ginger Generation. In questa occasione Francesco Gabbani, grandissimo artista nonché persona adorabile, ci ha raccontato la sua canzone da un punto di vista “diversa”.

Abbiamo infatti voluto chiedere a Francesco quale animale guida avrebbe portato con lui sul palco per Viceversa, il suo pezzo in gara a Sanremo 2020. Come di certo ricorderete, tre anni fa l’artista vinse con Occidentali’s karma, accompagnato dalla simpatica scimmia che tanto aveva fatto impazzire i social.

Qui sotto trovate la nostra video intervista dove Francesco Gabbani ci racconta di cosa parla Viceversa!

Francesco Gabbani spiega il significato del testo di Viceversa | Sanremo 2020

Viceversa di Gabbani sarà il primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico dell’artista toscano, in arrivo il prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

Il disco è stato definito dall’artista come un vero e proprio inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo. Proprio questo è il filo conduttore del nuovo progetto musicale di Gabbani che torna in scena tre anni dopo Magellano. L’ultimo disco, di cui trovate qui la recensione, aveva come ricorderete al centro il tema del viaggio.

Qui sotto le parole del cantante sulla sua nuova fatica discografica pubblicate su Instagram qualche giorno fa:

l filo conduttore del disco è il rapporto tra individualità e collettività: ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra “te stesso” e “gli altri”, tra la personalità singola e il sistema sociale.

Ecco la tracklist completa e la copertina di Viceversa!

Einstein

Il sudore ci appiccica

Viceversa

Cinesi

Shambola

Duemiladiciannove

È un’altra cosa

Bomba Pacifista

Cancellami

L’album uscirà sulle piattaforme digitali e nei formati CD, CD deluxe edition e vinile. Non vediamo davvero l’ora di poterlo ascoltare!