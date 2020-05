Sasha Pieterse, nota per il ruolo di Alison in Pretty Little Liars, ha condiviso sui social una bella notizia con il suo pubblico. L’attrice, recentemente vista anche in The Perefectionists, è infatti incinta dopo circa due anni dal secondo anniversario di matrimonio con il marito Hudson Sheaffer. Ecco la foto dell’annuncio e qualche dettaglio in più!

Siamo davvero felicissimi della dolce novità che stiamo per condividere con tutti voi, ha scritto Sasha Pieterse nella didascalia della foto. Daremo il benvenuto al nostro piccolo essere umano il prossimo autunno. Oggi segna anche l’anniversario del nostro secondo anno di matrimonio. Non c’era un giorno migliore per dare questa notizia se non quello che ha cambiato la nostra vita (per la prima volta).

La maternità è ufficialmente il mio ruolo preferito di sempre, scherza l’attrice che nella serie di Marlene King era madre di due gemelli. Ringrazia poi il marito per averla resa madre e per essere sempre stato la sua roccia e il suo posto sicuro. Hai saputo tirar fuori la parte più avventurosa che c’è in me e mi sento davvero me stessa da quando sto con te. In ogni momento e sono così fortunata. Amo ogni parte di te e chi diventerai soprattutto ora che stiamo per iniziare questo nuovo capitolo.

Non ci resta come tanti followers e amici fanno nei commenti che congratularci per la bella notizia!

Ecco la foto che l’attrice di Sasha Pieterse incinta sul suo account Instagram: