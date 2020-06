Sony ha presentato nella tarda serata di ieri i primi 28 giochi disponibili per Playstation 5. Sono stati svelati anche i modelli della console che vanterà due versioni: una classica ed una “digitalizzata”. Come riporta HD Blog, ad aprire le danze è stato GTA V, che arriverà su PS5 con una versione potenziata e nuovi contenuti creati appositamente per la console di quinta generazione. La Sony ha presentato altri titoli, tra first party e prodotti indie, che stuzzicheranno, senza alcun dubbio, la voglia dei gamer più incalliti ad accaparrarsi immediatamente almeno una delle due versioni della PS5 che saranno commercializzate a fine 2020. In questo articolo faremo un approfondimento dei giochi finora ufficializzati per Playstation 5.

PLAYSTATION 5: I PRIMI 28 GIOCHI DISPONIBILI

GTA 5: Il debutto della Playstation 5 si apre con il ritorno di un franchise amatissimo dai gamer di casa Sony: GTA 5. Una versione potenziata e amplificata per la console di nuova generazione. Il gioco sarà commercializzato l’anno prossimo. Gli utenti, inoltre, avranno accesso gratis a GTA Online (video non disponibile).

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES: si tratta del nuovo gioco Insomniac Games ambientato nell’universo Marvel e avente come protagonista l’amico e allievo di Peter Parker. Il gioco è fissato per la fine dell’anno ed è il seguito diretto di Marvel’s Spider-Man per PS4 .

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Announcement Trailer | PS5

PROJECT ATHIA: Gioco fantasy disponibile per Playstation 5 e sviluppato da Luminous Productions, il nuovo studio di Square Enix. Un mondo vasto e dettagliato, tutto da esplorare, tra mostri, demoni e magia!

Project Athia – Teaser Trailer | PS5

GRAN TURISMO 7: Altra esclusiva PS5, Gran Turismo 7 permetterà un’esperienza di guida mai vista prima. Sempre HD Blog precisa come il gioco sfrutterà il sistema di feedback tattile del controller e l’audio 3d.

Gran Turismo 7 - Announcement Trailer | PS5

HORIZON: FORBIDDEN WEST: In dirittura di arrivo il prossimo capitolo con protagonista la cacciatrice Aloy. Sequel diretto di Horizon Zero Dawn, il nuovo titolo è sviluppato da Guerrilla Games e vedrà Aloy viaggiare in una terra lontana, povera e sconvolta da vari cataclismi.

Horizon Forbidden West - Announcement Trailer | PS5

DEMON’S SOULS : Il celebre videogames sviluppato da Bluepoint Studios. Questa versione per PS5 proporrà tutti i contenuti originali che hanno reso famoso il titolo, più un insieme di innovazioni create appositamente per la console di quinta generazione.

Demon's Souls - Announcement Trailer | PS5

SACKBOY A BIG ADVENTURE : Sackboy non ha bisogno di presentazioni, essendo un eroe già conosciuto ai gamer Sony. Il nostro sacco antropomorfo approda su PS5 con una nuova avventura 3D che potrà essere affrontata in modalità cooperativa. Sackboy: a big adventure è un platform caratterizzato da una visuale dall’alto, in un mondo fantastico e colorato.

Sackboy A Big Adventure - Announcement Trailer | PS5

RATCHER & CLANK: RIFT APART : Una nuova avventura in giro per lo spazio per i nostri due piccoli grandi eroi, tra squarci temporali e nemici spietati da fermare.

Ratchet & Clank: Rift Apart - Announcement Trailer | PS5

DEATHLOOP : Un gioco costruito a tavolino per mettere alla prova le potenzialità della Playstation 5. Missioni da svolgere in massima libertà, secondo le modalità che vorremo noi (video al momento non disponibile)

GHOST WIRE : Un mondo misterioso e coinvolgente da vivere in prima persona. Sviluppato da Tango Gameworks e Bethesda Softworks, Ghost Wire Tokyo è un’esclusiva PS5.

GhostWire: Tokyo – Gameplay Reveal Trailer | PS5

GODFALL : In questa avventura fantasy vestiremo i panni di un Valor Knight, appartenente ad un ordine di cavalieri che possono contare sul potere delle Valorplates, magiche armature che trasformano chi le indossa in un maestro del combattimento corpo a corpo. Esploeremo i vari regni elementali affrontando nemici assetati di sangue.

Godfall - Gameplay Reveal Trailer | PS5

STRAY: In questo strano gioco vestiremo i panni di un gatto in giro per una città. Stray uscirà l’anno prossimo. Avremo la libertà di gironzolare per un’intera metropoli in costruzione, sull’asfalto o sui tetti, a seconda delle nostre preferenze.

Stray - Teaser Trailer | PS5

RETURNAL : In questo violentissimo sparatutto dovremo cercare di sopravvivere su un pianeta ostile ed inospitale, che cambierà ad ogni morte. Returnal è sviluppato dalla software house Housemarque, la stessa di Resogun. Il gioco sarà in terza persona (video non disponibile).

LITTLE DEVIL INSIDE : Ambientato in epoca vittoriana, in questo gioco saremo costretti a trovare una serie di prove e reperti per il nostro misterioso datore di lavoro, affrontando missioni tutt’altro che facili. Little devil inside è un prodotto Neostream Interactive.

Little Devil Inside - Showcase Trailer | PS5

ODDWORLD SOULSTORM : Il gioco è un’esclusiva Playstation 5. In tale avventura potremo contare sull’aiuto di dispositivi tanto strani, quanto geniali, che ci capitomboleranno in un’avventura surreale, folle, degna della migliore favola che potremmo mai immaginare.

Oddworld Soulstorm - Announcement Trailer | PS5

KENA: BRIDGE OF SPIRITS : Il gioco ci catapulterà in un mondo fantastico, in cui dovremo far crescere dei piccoli spiriti, chiamati Rot. Dovremo darci da fare per potenziare le loro abilità e modificare l’ambiente circostante a seconda delle nostre esigenze.

Kena: Bridge of Spirits - Announcement Trailer | PS5

GOODBYE VOLCANO HIGH : Un gioco strano, ambientato durante l’ultimo anno di scuola di un gruppo di… Dinosauri adolescenti! Goodbye Volcano High è un gioco narrativo cinematografico e le nostre scelte rivestiranno un ruolo importante all’interno della storyline.

Goodbye Volcano High - Reveal Trailer | PS5

BUGSNAX : Il gioco è ambientato nell’isola surreale di Snacktooth Island, in cui vivono misteriose creature metà insetti e metà snack. Il titolo, della casa Young Horses (la stessa di Octodad), accompagnerà al lancio la Playstation 5. Un’avventura narrativa bizzarra che farà la gioia, soprattutto, dei più piccoli.

Bugsnax - Announcement Trailer | PS5

JETT: THE FAR SHORE : Un’avventura emozionante, che offre un mix di azione, avventura ed esplorazione. Una storia dalle tinte drammatiche e solenni ambientata su un pianeta oceanico. Un’avventura sci-fi da godere in ogni suo punto.

JETT: The Far Shore - Reveal Trailer | PS4

SOLAR ASH : Un’avventura open world, tra avventure surreali e nemici da abbattere. Il gioco è nato dalla collaborazione tra Annapurna e Heart Machine (video non disponibile).

HITMAN 3 : Io interactive presenta una nuova avventura dell’agente 47, anche se dal filmato di presentazione non comprendiamo benissimo la trama del gioco.

HITMAN 3 - Announcement Trailer

ASTRO PLAYROOM: Astrobot torna in azione con una nuova avventura che, per tutta probabilità, servirà a testare la massima potenzialità del Dualsense. Il filmato non dura moltissimo, ma mette in mostra le modalità di gioco e di avventura in prima persona.

Astro's Playroom - Announcement Trailer | PS5

NBA 2K21: 2K ha mostrato un primo dettaglio sul nuovo gioco dedicato alla pallacanestro che possiamo goderci nel trailer sottostante.

NBA 2K21 - Announcement Trailer | PS5

RESIDENT EVIL 8 VILLAGE: Resident Evil 8 è ufficialmente una realtà. Dopo l’uscita di Resident Evil 3 Remake, Capcom mostra il sequel ufficiale dello storico franchise, che sarà disponibile nel 2021. Chris Redfield confermato come protagonista (video non disponibile).

PRAGMATA: Il nuovo gioco di Capcom sarà disponibile a partire dal 2022. Protagonista un uomo in tuta spaziale che cerca di fuggire da quella che pare essere una trappola tecnologica. Si attendono nuovi dettagli, in quanto al momento non è stato possibile assistere a nessuna sequenza di gameplay.

Pragmata - Announcement Trailer | PS5

DESTRUCTION ALLSTARS: Un gioco atipico che propone distruzioni di automobili, combattimenti corpo a corpo e distruzione allo stato puro. Il tutto si svolgerà in una grande arena in cui controlleremo mezzi armati con lo scopo di togliere di mezzo i nostri avversari.

Destruction AllStars - Announcement Trailer | PS5

LISTA COMPLETA DEI GIOCHI

Qui di seguito proponiamo la lista completa dei primi giochi ufficializzati per PS5:

Astro’s Playroom

Bugsnax

Deatloop

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Goodbye Volcano High

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

Hitman 3

Horizon The Forbidden West

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of the Spirits

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Nba 2K21

Oddworld Soulstorm

Pragmata

Project Athia

Ratchet

Resident Evil Village

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Solar Ash

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless



Quale è stato i trailer di gioco Playstation 5 che vi ha emozionato di più?