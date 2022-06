Busforfun: che cos’è e perché conviene utilizzarlo

Prepara il tuo zainetto e non pensare ad altro se non a divertirti: Busforfun ti porta agli eventi più imperdibili, che ti piaccia andare ai concerti più attesi della stagione, ai parchi divertimento o al mare.

Quante volte ti sarà infatti capitato di organizzare una gita con gli amici e di riscontrare i soliti problemi legati al parcheggio o a chi tocca di guidare la sera per tornare a casa? Per noi parlare poi del traffico o di quando si sbaglia strada…

Con Busforfun potrai dire addio a tutti questi pensieri e goderti una giornata spensierata insieme ai tuoi amici e a tante altre persone che condividono i tuoi gusti!

Ma che cos’è Busforfun?

Busfornfun è un’agenzia di viaggio giovane e dinamica che offre la possibilità di spostarsi su oltre 250 località in tutta Italia, ricreando quell’atmosfera unica e spensierata delle gite scolastiche. Il tutto senza doversi preoccupare di guardare Google Maps né di cercare parcheggio e contribuendo anche all’ecologia dei trasporti.

Tutti i bus della compagnia sono a bassa emissione quindi sostenibili e molto più convenienti rispetto all’auto. Insomma, ti basterà sederti, goderti il viaggio e prepararti al divertimento!

Dove si va con Busforfun?

Come ti abbiamo già accennato, Busforfun nasce per portare i più giovani presso le mete più gettonate in fatto di divertimento come ad esempio Gardaland e Mirabilandia, ma anche parchi acquatici come l’Aquafan di Riccione, eventi sportivi, festival, fiere e molto altro ancora.

Ma la vera chicca di Busforfun è sicuramente il servizio navetta messo a disposizione per i concerti, che dà la possibilità a ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia di spostarsi facilmente godere appieno dell’evento con altri fan che condividono l’amore per lo stesso artista.

I biglietti Busforfun possono essere acquistati sul sito oppure presso agenzie partner.

Che cosa stai aspettando? Prenota il tuo per far sì che i tuoi eventi dell’estate siano ancora più indimenticabili