Parliamone: come la serie web Netflix parla di rappresentazione femminile

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne Netflix ha deciso di distribuire il secondo episodio di Parliamone. Per chi non lo sapesse si tratta di una serie web. Un vero e proprio format a più episodi realizzato da Netflix che vive, nella sua versione integrale, solo sul canale YouTube di Netflix Italia. In poche parole non lo troverete su Netflix, ma trova spazio sui suoi canali e su quelli dei suoi protagonisti attraverso teaser e molto altro.

Per discutere di donne e della loro rappresentazione oggi, 25 novembre, è arrivata la seconda puntata di Parliamone dedicata proprio alla rappresentazione femminile.

Una discussione interessante che ha visto come protagoniste donne di età diverse e provenienti da ambiti sempre differenti, allo scopo di creare dialogo e dare vita a un dibattito che possa andare anche oltre lo schermo.

Protagoniste dello special sono infatti:

LUDOVICA MARTINO, attrice – Ha interpretato Eva in Skam Italia e ha recitato, su Netflix, anche in Sotto il sole di Riccione, Mio fratello, Mia sorella e Luna Park

ISABELLA FERRARI, attrice e icona – In quarant'anni di carriera ha raccontato tante donne diverse. Tra i suoi ruoli più recenti su Netflix, ci sono Simonetta in Baby e Irene in Sotto il sole di Riccione

MADAME, cantautrice multiplatino – nel 2021 ha ricevuto due Targhe Tenco per "Voce" e l'album d'esordio "Madame".

FUMETTIBRUTTI aka Josephine Yole Signorelli, scrittrice e attivista – Ha raccontato la scoperta della propria identità di genere nel libro autobiografico P. La mia adolescenza trans.

DANIELA SCATTOLIN, attrice – Ha interpretato il personaggio di Sara in Zero

ALICE URCIOLO, scrittrice – Ha sceneggiato SKAM Italia. Il suo primo romanzo, Adorazione, racconta un femminicidio ed è stato candidato al Premio Strega

Qui sotto potete vedere la puntata di Parliamone.