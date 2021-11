B-Selfie skincare: tutte le offerte per il Black Friday 2021

B-Selfie, brand specializzato in skincare, in occasione del Black Friday 2021 ha lanciato 14 special beauty edition in promozione fino al 29 di novembre. Si tratta di set per il viso, gli occhi e le labbra disponibili direttamente sul sito con il 50% di sconto.

Una linea dedicata sicuramente alle più grandi, è una linea cosmetica ispirata alla medicina estetica fai da te per regalarsi un trattamento speciale anche a casa.

Scopriamo insieme alcuni prodotti della linea B-Selfie

ALCHIMIA

Siero biorivitalizzante B-SELFIE Deep + acqua micellare B-SELFIE Angel + maschera viso B-SELFIE Three.

Un rivoluzionario trattamento intraepidermico di livello professionale, con uno straordinario siero biorivitalizzante unito alla detersione profonda dall’acqua micellare e alla potente azione ristrutturante e anti-age della maschera viso. Prezzo scontato: 96,50€

INCANTESIMO

Luxury face cream B-SELFIE Miracle + box 4 self beauty filler B-SELFIE Ageless.

Un trattamento di bellezza straordinario, che riempie le rughe nasolabiali e restituisce compattezza, elasticità e luminosità alla pelle del viso, grazie alla crema anti-age 24h e al self beauty filler a base di acido ialuronico, fattore di crescita, vitamine e aminoacidi. Prezzo scontato: 89,00€

SOLO PER I TUOI OCCHI

Siero contorno occhi B-SELFIE Eyes + box 4 self beauty filler B-SELFIE Eye.

Prova la magia del filler fai-da-te specifico per il contorno occhi, che in sole due ore riempie le rughe perioculari, e potenzia il suo effetto anti-age con il siero ultrafiller a completo assorbimento, per uno sguardo disteso e luminoso. Prezzo scontato: 79€

BACIAMI, STUPIDO

Siero labbra B-SELFIE Lips + box 4 self beauty lip filler B-SELFIE Volume.

Un trattamento straordinario per donare maggiore volume alle labbra, grazie al self beauty filler con microaghi di acido ialuronico cristallizzato, in grado di ridefinire le labbra in sole due ore, e all’effetto replumping del siero ultrafiller per un sorriso irresistibile! Prezzo scontato: 79€

SOLO PER NOI DUE

2 siero occhi B-SELFIE Eyes + 2 siero labbra B-SELFIE Lips + 2 acqua micellare B-SELFIE Angel + 2 luxury face cream B-SELFIE Miracle + 2 beauty mask B-SELFIE Three + 2 beauty mask B-SELFIE Infinity.

In una sola doppia e fantastica offerta tutto quello che serve per una bellezza irresistibile: creme e maschere viso, sieri anti-age ricchissimi di principi attivi specifici per riempire le rughe, rassodare e illuminare il viso, esaltare il contorno occhi, volumizzare e ridefinire le labbra. Prezzo scontato: 306€