Pain di Nessa Barrett: video ufficiale, testo e traduzione

La star di TikTok Nessa Barrett fa oggi il suo debutto nelle scene musicali con il brano Pain, scritto da lei stessa a Los Angeles all’inizio di questa estate. Per l’artista, come riportato da Just Jared, ciò rappresenta la realizzazione di un sogno.

“Non ho copiato nessuno. Con la pioggia volevo simboleggiare la quantità infinita di lacrime che ho pianto durante il periodo in cui ho scritto questa canzone”, scrive Nessa in merito al video della sua canzone. Qui sotto, il testo e la traduzione del brano.

Video

Nessa Barrett - Pain [Official Music Video]

Testo

You took away my heart and

Told me we were different

Beautiful with room to grow

You left me in the morning

Softly without warning

How was I supposed to know?

Oh I’m trying

Give me a reason

To let you go cause

Right now I can’t

I’m in pain

I’m in pain

And I feel lost with out you

Never thought to doubt you

Oh, who else is there to blame?

So save your best excuses

They can’t get me through this

Maybe time can, maybe space

Oh I’m trying

Give me a reason

To let you go cause

Right now I can’t

I’m in pain

I’m in pain

Should I say I’m sorry?

Did I mess it up?

All that you got from me

Was it not enough?

I’m in pain

I’m in pain

You’re to blame

I’m in pain

Traduzione

Mi hai portato via il cuore e

Mi ha detto che eravamo diversi

Belli con uno spazio per crescere

Mi hai lasciato di mattina

Dolcemente senza preavviso

Come avrei potuto saperlo?

Oh ci sto provando

Dammi un motivo

Per lasciarti andare perché

In questo momento non posso

Provo dolore

Provo dolore

E mi sento persa senza di te

Non ho mai pensato di dubitare di te

Oh, chi altro c’è da incolpare?

Quindi metti da parte le tue migliori scuse

Non possono farmi superare questo

Forse il tempo può, forse lo spazio

Oh ci sto provando

Dammi un motivo

Per lasciarti andare perché

In questo momento non posso

Provo dolore

Provo dolore

Devo dire che mi dispiace?

Ho rovinato tutto?

Tutto quello che hai avuto da me

Non è bastato?

Provo dolore

Provo dolore

La colpa è tua

Provo dolore