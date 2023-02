Amici 22: Piccolo G rischia di non andare al Serale, Paky è in crisi

Durante il daytime di Amici 22 di oggi, Rudy Zerbi chiede di incontrare i suoi allievi, Aaron, Mezkal e Piccolo G per un confronto, in vista del Serale. L’insegnante chiede ai tre ragazzi di esibirsi in studio e dopo l’esibizione di Giovanni, purtroppo compromessa da un errore, il prof si pronuncia così:

“Quello che ho visto e sentito rappresenta esattamente il tuo percorso. Puoi tornare a sederti grazie”. Poi, una volta in casetta, Piccolo G si lascia andare allo sconforto.

“Non si è sentito in studio? È partito dopo il bit. Tutto questo clima di tensione… Però guarda per queste due ca***te a fine percorso non andare al Serale…”

Non è un bel momento nemmeno per Paky, dopo essersi ritrovato per più di una volta alle ultime posizioni in classifica. Il ballerino, parlando con Alessandra Celentano del percorso nella scuola, racconta la sua storia e del perché sente di aver deluso la persona a cui tiene di più, suo padre.

“Quando non vengo riconosciuto io penso a lui. Penso di non essere all’altezza, è brutto. Io lavoro al cento per cento sempre. Non ho vissuto niente di facile e la situazione di casa mia non è mai stata bella perché mia mamma non c’è più. Sono cresciuto senza mia mamma. Mio padre ha fatto tutto da solo. Io non posso dare di meno a mio padre, è quello che mi affligge. Quando è morta mia mamma avevo 13 anni. Neanche quel giorno sono riuscito a mettere fuori tutto e sono andato a danza. Nella mia vita non sono mai stato agevolato in niente. Mio padre dice di essere fiero di me, ma io al cento per cento non gli credo. So cosa si aspetta da me e so cosa mi aspetto io da me”.

Secondo voi Piccolo G e Paky meritano il Serale di Amici 22?