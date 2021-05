Fandom Vibes 2021 Digital Edition 3: Ecco le date e gli ospiti dei panel

Nella prima edizione digitale di Fandom Vibes vi abbiamo raccontato il panel con due protagonisti di The 100 (i dettagli qui). Kinetic Vibe è decisa a stupire ancora di più il suo pubblico nella terza edizione digitale che avrà luogo sabato 15 e domenica 16 maggio. Ecco qualche dettaglio sugli ospiti

Il terzo appuntamento digital della prima convention multifandom italiana, come di consueto, permetterà al pubblico di incontrare gli interpreti di grandi serie tv internazionali. Per Fandom Vibes 2021 Digital Edition 3, infatti, le star Jennifer Morrison (Once upon a time), Nicola Correia-Damude, Daniel Sharman (I Medici) e David Castro saranno protagoniste del weekend. Un fine settimana ricco di vivaci panel, meet&greet, chat individuali e di gruppo, sorrisi e tante sorprese.

A un certo punto sembrava davvero impossibile, ma non abbiamo mai mollato, raccontano gli organizzatori di Kinetic Vibe, così oggi possiamo dire di aver mantenuto una promessa. È stato difficile perché da oltre un anno siamo come congelati in un limbo, ma questo weekend i fan, dopo una lunga attesa, potranno finalmente incontrare Jennifer Morrison, Nicola Correia-Damude, Daniel Sharman e David Castro.

Certo per ragioni di sicurezza avverrà tutto digitalmente, ma è una tappa importante. Oggi è come se tornassimo a recuperare un qualcosa che eravamo stati costretti a lasciare, oggi ci sentiamo un passettino più vicini a un futuro in cui si potrà tornare a fare eventi e a emozionarsi uno accanto all’altro.



Ospiti sabato 15 maggio: Jennifer Morrison

Ospiti domenica 16 maggio: David Castro, Nicola Correia-Damude, Daniel Sharman

Biglietti a partire da 15€ (elenco completo, attività, ospiti, regolamento e programma https://www.kineticvibe.net/events/fandom-vibes-digital-3

Per partecipare all’evento non è necessario possedere già un pass Fandom Vibes 2020, le vendite sono aperte a tutti.