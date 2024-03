Aroma-Zone protagonista alla MFW durante Fashion Art and More International Luxury Event

Domenica 25 Febbraio, presso l’Hotel Principe di Savoia, è tornato l’appuntamento con il Fashion Art and More International Luxury Event: una sfilata dedicata a brand internazionali ed italiani selezionati da Sabrina Spinelli, brand manager di Wellness for You Fashion, con sponsor della serata Aroma-Zone, brand francese per la bellezza, la cura della pelle e il benessere naturale. All’evento hanno preso parte i marchi di moda Made in Italy e non come BnGRS, Alethea Sposa, SoMè, Mc Home, Zenobia Luxury, Raimonda Casale, Flavia Pinello, Ahura, Minyara Luxury e Nelya Meister Switzerland.

A rendere la luxury experience sostenibile e immersiva ci ha pensato Aroma-Zone, brand francese sponsor dell’evento che ha permesso ai partecipanti di sperimentare i suoi prodotti. Si tratta di un marchio fondato in Francia nel 1999 dalla famiglia Vausselin con l’obiettivo di condividere la passione e la conoscenza degli oli essenziali, Aroma-Zone nasce quindi come sito web di informazione sull’aromaterapia, ispirato all’amore per la terra e la forza delle piante. Un anno dopo, nel 2000, in risposta alla domanda della sua community, il sito è diventato un e-commerce per oli essenziali di alta qualità, offrendo essenze provenienti dai migliori territori in Francia, in Europa e nel mondo. Nel 2005, per rispondere ancora una volta alla domanda della community, ha deciso di offrire sul suo sito tutti i materiali e gli ingredienti necessari per realizzare cosmetici fatti in casa sani, efficaci e 100% naturali. Aroma-Zone ha così poi lanciato l’innovativo concetto di cosmetici fai-da-te e fatti in casa: oggi, sul sito sono disponibili più di 2.000 ricette di cosmetici naturali fatti in casa, studiati dai team di ricerca e sviluppo del brand e testati da un farmacista-tossicologo, per realizzare ricette 100% naturali, semplici, economiche e adatte a ogni tipo di pelle e desiderio.

Nel 2007, l’azienda ha creato la sua sede di ricerca e sviluppo e il suo laboratorio a Cabrières d’Avignon, in Provenza, dove tutte le sue formule sono create secondo una rigorosa carta di qualità: una lista chiara degli ingredienti, nessun conservante controverso e una delle più alte concentrazioni di principi attivi sul mercato.

Oggi, Aroma-Zone è quindi sia un sito web (www.aromazone.com/it), vera e propria bibbia scientifica per offrire a tutti una conoscenza enciclopedica delle piante e dell’aromaterapia, sia un brand con 15 negozi fisici in Francia e uno a Bruxelles. Alla sua guida come CEO c’è Sabrina Herlory, già amministratore delegato di L’Occitane Europe e MAC Cosmetics France.

Alcuni prodotti Aroma-Zone che gli ospiti hanno avuto la possibilità di provare:

Base maschera per capelli

Oltre all’acqua tiepida da utilizzare durante lo shampoo in inverno, non può mancare un balsamo curativo come la Base Maschera Aroma-Zone. Ricca di oli vegetali di Jojoba, Ricino e burro di Karité, questa maschera protegge, leviga e nutre i capelli stressati dal freddo e da accessori come sciarpe e cappelli. La sua texture elastica e leggera permette di essere utilizzata come maschera o anche come balsamo per rendere la chioma morbida, lucida ed elastica. È anche ideale come trattamento leave-in per ricoprire, nutrire e migliorare le lunghezze e le punte.

Siero Concentrato al Collagene Vegano all’1,5%

Pensato per le pelli mature e disidratate, il Siero Concentrato al Collagene Vegano all’1,5% di Aroma-Zone penetra nel cuore degli strati profondi dell’epidermide per rimpolpare e tonificare la pelle. È un siero ideale per attenuare la perdita di tono del contorno viso e combattere il rilassamento cutaneo.

La Crema Multiuso

Da menzionare l’immancabile Crema Multiuso Aroma-Zone: un prodotto biologico, fluido e versatile, adatto a tutti gli utilizzi su viso, corpo, mani, piedi e anche capelli. Realizzata con ingredienti 100% di origine naturale, questo trattamento nutre la pelle di tutta la famiglia. Può essere utilizzato puro o arricchito con altri principi attivi e oli essenziali.

