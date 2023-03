Oscar 2023: dove guardare in diretta streaming la cerimonia

Stanotte si terrà la cerimonia degli Oscar 2023 che andrà a premiare i protagonisti della passata stagione cinematografica. L’edizione di quest’anno sarà la 95ª edizione nella storia degli Academy Awards.

Dove vedere gli Oscar 2023 in diretta streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta nella notte tra il 12 e il 13 marzo dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar canale 303 di Sky. Sarà possibile seguire gli Oscar anche in chiaro su TV8.

A che ora iniziano

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti, dal Red Carpet fino a tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles, insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e la giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. Con loro in studio Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express, dal 9 marzo in esclusiva su Sky e NOW, e l’attore Claudio Santamaria, che dal 24 marzo sarà tra i protagonisti della seconda stagione della serie Sky Original Christian, in esclusiva su Sky e NOW.

La Notte degli Oscar sarà riproposta integralmente nella mattina e nel pomeriggio di lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar, successivamente sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2023” sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

