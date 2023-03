Amici 22: ecco chi è stato ammesso al Serale e chi è stato eliminato

Ecco che cosa è successo in quest’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 che ha visto tornare negli studi Elios Maria De Filippi dopo una settimana di pausa, per via della scomparsa di Maurizio Costanzo.

Unica ospite canora dello speciale di oggi, 12 marzo, Francesca Michelin, con il pubblico che ha accolto la conduttrice con un caloroso ma anche rispettoso saluto fatto di applausi.

Per l’ammissione dei ragazzi al serale, non c’è stato nessun giudice esterno ma soltanto i giudizi della commissione composta dai professori.

A questo proposito, ci sono state delle tensioni tra gli insegnanti della scuola, soprattutto tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Il primo ha ancora una volta ribadito la necessità di essere molto selettivi nella scelta degli allievi da portare alla fase finale del talent show.

Mentre la seconda ha difeso fino all’ultimo il percorso dei ragazzi in questi sette mesi, sostenendo che tutti fossero meritevoli di raggiungere il suo coronamento.

Chi è ammesso al Serale di Amici 22

Innanzitutto, la produzione ha specificato che il numero di posti disponibili per il serale è solo 15 mentre i ragazzi ancora in gara erano in 17. Inevitabile, quindi, che ci fossero almeno due eliminazioni.

La maglia d’oro è spettata a chi ha raggiunto una media dell’otto con i voti di tutti professori, in seguito a una o più esibizioni.

Dopo l’annullamento delle maglie già assegnate, dunque, tutti gli allievi si sono rimessi in gioco esibendosi anche più volte.

Prima manche: hanno ottenuto la maglia, senza doversi esibire di nuovo, Angelina, Maddalena, Isobel e Federica

Seconda manche: Aaron, Wax e Mattia si sono esibiti due volte per ottenere la media agognata

si sono esibiti due volte per ottenere la media agognata Terza manche: Alessio, Piccolo G e Ramon si sono esibiti per tre volte prima di ottenere la maglia

si sono esibiti per tre volte prima di ottenere la maglia Quarta: Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan si sono esibiti ben quattro volte in tutta la puntata

Ecco quale allievo è stato eliminato

Nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 sono stati eliminati due allievi, un cantante e una ballerina: