Shawn Mendes scherza sulla sua collaborazione con Justin Bieber

Shawn Mendes ha appena ammesso tra le righe una collaborazione con Justin Bieber? Al 22enne è stato chiesto in una nuova intervista se sono vere le voci che riguardano lui e il cantante 26enne di Holy.





“Stai cercando di convincermi a confermare che ho una collaborazione con Justin Bieber?” Shawn ha detto nel programma radiofonico Capital Breakfast condotto da Roman Kemp. “Se lo rifiutassi, sarebbe una follia, considerando che è uno dei miei artisti preferiti da quando avevo circa nove anni.”

“Non posso confermare o negare”, ha aggiunto con un sorriso. “Negli ultimi sei mesi, siamo decisamente diventati molto più vicini … È davvero bello averlo come mentore in molti modi, solo per parlare, perché non ci sono molte persone che fanno questo tipo di cose.”

“Ma torniamo alla tua domanda perché ora sto deviando di proposito“, ha continuato Shawn Mendes, sorridendo di nuovo.

Ad agosto, Shawn e Justin Bieber sono stati visti nello stesso studio, insieme alla moglie del secondo, Hailey Bieber, di cui Shawn è, tra l’altro, amico.

I ragazzi erano, inoltre, presenti entrambi alla cerimonia della star di Hollywood Walk of Fame di Lucian Grange, lo scorso gennaio, insieme a molti altri artisti.

Shawn Mendes è tornato con un nuovo singolo lo scorso 2 ottobre. Il pezzo, intitolato Wonder, sarà il primo estratto dal suo quarto disco di carriera. Il brano dà infatti anche il titolo al nuovo album di Shawn, che uscirà in tutto il mondo il prossimo 4 dicembre.

Nel frattempo, anche Justin Bieber ha un album praticamente pronto che sarà l’erede di Changes, rilasciato soltanto lo scorso febbraio e che è stato anticipato da Holy. Non sappiamo se collaboreranno o meno ma per entrambi si prospetta una nuova era all’insegna della più profonda introspezione, considerando il significato delle due canzoni appena rilasciate.