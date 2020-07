One Direction: il messaggio di Harry Styles per il decennale

Anche Harry Styles si è aggiunto ai suoi (ex) colleghi. Quest’oggi, il membro degli One Direction ha messo mano ai social per rendere il doveroso omaggio al gruppo nel quale è nato e cresciuto artisticamente.

Il 23 luglio, ma di 10 anni fa esatti, si scriveva una pagina importante della storia della musica mondiale. Simon Cowell, ideatore di X Factor Uk, metteva insieme 5 ragazzi che si erano presentati ai casting da solisti. Il resto già lo sapete. Con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, i 1D sono diventati uno dei gruppi musicali di maggior successo della storia!

Clicca qui per approfittare subito delle incredibili offerte di Mirabilandia per l’estate 2020!

Ecco il messaggio che Harry Styles ha scritto per il decennale degli One Direction.

Ho avuto difficoltà a trovare le parole per dire quanto sono grati per tutto ciò che è accaduto negli ultimi 10 anni. Ho visto luoghi e che cose che avevo solo sognato crescendo. Ho avuto il piacere di incontrare e lavorare con persone incredibili e creare amicizie di cui so farò tesoro per il resto della mia vita. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il sostegno che abbiamo ricevuto lungo la strada. E per questo, sarò per sempre grato. Non riesco a credere che sia 10 anni. Grazie alla crew, il nostro team e tutti gli altri che ci hanno aiutato. Ai fan, vi voglio bene e vi ringrazio con tutto il mio cuore. Avete fatto tutto voi e cambiato tutto. Ed infine, ai miei boys, vi voglio davvero bene e non potrei essere più fiero di quello che abbiamo realizzato insieme. E sono dieci. H

Cos’ha combinato Harry Styles fuori dagli One Direction

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui per guardare tutti i tuoi film e serie tv preferiti!

Harry è probabilmente il membro degli One Direction che è stato capace di costruirsi la carriera di maggior successo. Dati alla mano, con i suoi due album omonimo e Fine Line Harry è quello ad aver venduto di più. Ma non è certo finita qui.

L’artista si è infatti imposto anche come un’icona di stile a livello mondiale. Harry è stato di recente padrino del Met Gala, dove ha sfoggiato un look metrosexual a dir poco incredibile. L’artista è inoltre stato scelto da Christopher Nolan per un piccolo ruolo nel meraviglioso film Dunkirk.

Harry, vi ricordiamo, sarebbe dovuto tornare in Italia quest’anno in occasione del suo nuovo tour mondiale. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato costretto a posticipare la tournée. Speriamo di riuscire a rivederlo al più presto possibile!