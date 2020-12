A tanti anni di distanza dall’inzizio della loro pausa a tempo indeterminato, una ex collaboratrice del gruppo ha voluto spillare thé bollente sui One Direction.

Stiamo parlando diLou Teasdale, una hairstylist che ha lavorato per tanti anni del backstage dei tour dei One Direction. E che, a quanto pare, ne ha viste e sentite di cotte e di crude.

Il gossip l’ha riportato Perez Hilton, che ha ripreso a sua volta alcune dichiarazioni emerse nel podcast Sex, Lies, and DM Slides!.

La hairstyles avrebbe infatti rivelato dei dettagli decisamente piccanti sui ragazzi e su quello che combinavano nel backstage. Nel dietro le quinte dei loro tour, sembra, c’era spesso un grosso via vai di ragazze che speravano un giorno sarebbero diventate le loro fidanzate. Speranze molto vane, a quanto sembra!

Ecco tutto quello che ha raccontato Lou:

Con me è stato diverso, quando lavori al loro fianco dall’inizio alla fine non puoi pensare di andarci a letto. L’ho sempre considerato importante, per non perdere il lavoro. Ma alcune persone che ci sono passate, come assistenti o cose così, hanno pensato si trattasse di vero amore. Anche se non era chiaramente così. Questo è il modo migliore per farti perdere il lavoro. Era in quel momento che i ragazzi avrebbero usato la scusa che la loro ragazza era lì e che le altre sarebbero dovute uscire dalla stanza.