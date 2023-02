Sanremo 2023 – Sethu canta Cause perse. Video, testo e significato

Sethu è stato il terzo cantante ad esibirsi durante la prima serata di Sanremo 2023. L’artista ha portato sul palco dell’Ariston il suo brano Cause perse.

Testo di Cause perse di Sethu

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa di m***da

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di m***da

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

Significato della canzone:

Sethu, nome d’arte di Marco De Lauri (nato a Savona nel 1997) sta per calcare il palco del Festival al fianco di suo fratello gemello Jiz che lo accompagnerà sul palco impugnando la chitarra elettrica.

“Cause Perse è un pezzo che ho scritto partendo proprio dal concetto di “causa persa”, che è una cosa che spesso mi sono sentito dire. A dire il vero, sono proprio io stesso che a volte mi sento una causa persa: è una guerra col mondo ma in primis con me stesso. Non è detto che le persone che hai vicino, come ad esempio i genitori, possano capire sempre queste guerre. Credo sia una questione generazionale.

Quando penso di non farcela e di non riuscire a superare gli ostacoli, c’è mio fratello gemello Jiz a ricordarmi che non è così, che ce la posso fare e che delle pare me ne devo fregare. Io e mio fratello ci siamo sentiti dire spesso che “siamo due cause perse” ma nonostante tutto eccoci qua a calcare il palco più importante d’Italia con un pezzo interamente scritto e composto da noi due e nessun altro. Cause Perse è un pezzo che parla di rivalsa nonostante i numerosi fallimenti”.

