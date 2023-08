Annalisa: E poi siamo finiti nel vortice è il nuovo album

L’estate l’ha consacrata ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita ma Annalisa intende continuare questa stagione di successi con l’annuncio dell’uscita del suo nuovo album di inediti.

E poi siamo finiti nel vortice, questo è il titolo del suo nuovo progetto discografico, verrà pubblicato il prossimo 29 settembre (per il pre order puoi cliccare qui), e nel mentre l’artista si prepara ad incontrare dal vivo il suo pubblico.

Annalisa – Il Forum, già sold out, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), sarà però l’unico evento live della cantautrice per questo 2023.

Uno show in cui il pubblico potrà cantare e ballare le sue hit assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.

Al Forum tornerà, infatti, nel 2024 per il suo primo tour nei palasport d’Italia Tutti nel vortice – Palasport che ad aprile 2024 toccherà, oltre Milano anche Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma.

Queste tutte le date del tour di Annalisa

6 aprile 2024 – FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 – MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 -BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 – NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 – PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Puoi trovare tutte le altre informazioni su: Friendsandpartners.it.

Dopo il successo dello scorso anno di Bellissima e quello più recente di Mon amour , con il nuovo album in arrivo il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Proprio con Mon amour, la cantante ligure ieri sera si è aggiudicata il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 SIAE, per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia.