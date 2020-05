POWFU: ascolta in streaming l’EP di debutto Poems Of The Past

La stella nascente della musica lo-fi POWFU ha annunciato il suo EP di debutto “poems of the past” appena uscito, oggi 29 maggio. Affermandosi come uno dei maggiori esponenti del movimento lo-fi che sta prendendo piede in tutto il mondo, Powfu con questo progetto mette in luce il suo talento e le sue diverse sonorità che spaziano dall’alternative all’hip hop, fino ad arrivare al pop.

A chiudere l’EP è una straordinaria versione remix di “death bed (coffee for your head)” creata insieme ad una delle sue band preferite, i Blink 182. La canzone è originariamente diventata virale su TikTok, dove ad oggi conta oltre 5,2 milioni di condivisioni, per poi esplodere anche sulle piattaforme digitali e a livello mainstream. Sicuramente dagli artisti da tenere d’occhio in questo 2020.





Ascolta l’album in streaming

Ecco la tracklist dell’EP di Powfu

“deathbed (coffee for your head)” feat. beabadoobee

“im used to it”

“ill come back to you” feat. sarcastic sounds, rxseboy

“a world of chaos” feat. rxseboy, jomie, ivri

“popular girl, typical boy” feat. sleep.ing

“death bed (feat. beabadoobee & blink182) – bonus remix”

L’artista canadese di 21 anni ha iniziato registrando nel seminterrato della casa dei suoi genitori pubblicando musica su Soundcloud mentre era ancora al liceo. Ha rubato il microfono a suo padre (Faber Drive), e ha acquistato un computer portatile perché registrare musica è diventato presto il suo hobby preferito. Dopo aver definito la sua immagine e il suo suono, i suoi numeri hanno iniziato ad aumentare rapidamente, guadagnando milioni di stream su più piattaforme. Ha collaborato con molti artisti in ascesa come Rxseboy, Guardin e Snow. Il suo genere può variare dal chill-lo-fi all’hype-punk, perché tra ispirazione da vecchie band punk-rock, tanto quanto dai più recenti artisti hip-hop come G-Eazy e Madeintyo.