Che bomba! Lady Gaga e Ariana Grande si sono esibite pochissimi minuti fa sul palco degli MTV VMAs 2020, lasciandoci senza parole!

Clicca qui per acquistare Chromatica!





Le due artiste hanno infatti accettato l’invito di MTV e hanno presentato in anteprima mondiale Rain on me, il loro ultimo singolo. La canzone, mai interpretata dal vivo fino a prima dei MTV VMAs, è il secondo estratto dal sesto disco di Gaga, Chromatica.

Il pezzo è una bop scatenata dal sapore anni ’90 che ha fatto letteralmente impazzire i fan, tanto i little monsters quanto gli arianators. Proprio grazie al video del pezzo, già diventato iconico, le due artiste si sono guadagnate una marea di nomination ai premi. Fra queste, ovviamente, anche quella più prestigiosa, quella per Video of the year. Ma non solo! Gaga e Ariana si erano portate a casa anche le candidature per Song of the year e Best Collaboration!

E il bello non finisce qui! Oltre a cantare Rain on me con Ariana (rigorosamente con indosso due clamorose mascherine!) Gaga ha interpretato anche 911 e Stupid Love! Insieme a The Weeknd, poco ma sicuro, è stata la performance migliore della serata!

Clicca qui per comprare Rain on me di Lady Gaga e Ariana Grande!





Qui sotto trovate il video dell’incredibile esibizione di Ariana Grande e Lady Gaga agli MTV VMAs 2020!

Rain on me non è stata di certo l’unica delle esibizioni alle quali abbiamo assistito agli MTV VMAs 2020. Nel corso della serata, infatti, si sono susseguiti sui diversi palchi montati in giro per New York molti dei nostri preferiti.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Lo show ha infatti accolto le esibizioni dal vivo di artisti del calibro di The Weeknd, Doja Cat, Black Eyed Peas, Maluma, Miley Cyrus e molti altri ancora. Questa edizione, come saprete, si è dovuta in ogni caso svolgere in modo molto diverso rispetto alle precedenti. A causa della dilagante emergenza sanitaria legata al Covid-19, infatti, i MTV VMAs 2020 si sono tenuti in una serie di location sparse per la città, in esterna e senza pubblico.