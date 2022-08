MTV VMA 2022: I Maneskin cantano Supermodel (VIDEO)

Ieri notte il grande show degli MTV VMA 2022 è andato in scena al Prudential Center del New Jersey. La line-up di quest’anno ha visto i Maneskin tra i performer, sulle note della loro nuova canzone.

I quattro ragazzi hanno incendiato il palco con questa performance insieme a un folto gruppo di ballerine.

La formazione si è anche aggiudicata un premio: quello di Best Alternative con il singolo I wanna be your slave.

Si tratta del primo Moon Person della carriera della band romana. I Maneskin erano candidati anche per altre due categorie: Best New Artist e Best Group. Quest’ultimo premio è andato però ai BTS!

Ecco il video dell’esibizione dei Maneskin agli MTV VMA 2022

La nuova canzone della band Supermodel

Il nuovo singolo dei Maneskin è stato prodotto da Max Martin, Rami e Sly e coscritto dal gruppo insieme a Justin Tranter.

Il brano è arrivato dopo Gasoline, inciso come parte dell’iniziativa Stand Up for Ukraine indetta da Global Citizen e presentato al Coachella Festival.

Supermodel è stata cantata per la prima volta live dal gruppo durante la finale di Eurovision Song Contest che si è tenuta lo scorso maggio a Torino.

La reazione dei Maneskin alla vittoria ai VMAs

“Non ce lo aspettavamo e siamo già molto felici di essere qui“, hanno commentato al momento del ritiro del premio, che c’è stato durante il red carpet relativo alla cerimonia.

“I WANNA BE YOUR SLAVE è ora il Best Alternative Video!!!!! Grazie a @MTV e ai #vmas più a tutti coloro che hanno supportato questa corsa adrenalinica, vi amiamo“, hanno aggiunto in seguito su Twitter.

