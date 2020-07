Oggi finisce un’era per il cinema contemporaneo. Ennio Morricone si è spento nella notte in una clinica romana, aveva 92 anni. Come viene riportato dall’ANSA, il compositore Premio Oscar è venuto a mancare per le conseguenze di una rottura del femore in seguito a una caduta.

Molto credente, fino alla fine è rimasto lucido e circondato dall’affetto dei suoi cari. In primis l’amata moglie Maria. I suoi funerali si terranno in forma privata, nel rispetto della discrezione che l’ha contraddistinto per tutta la vita.

Dal Conservatorio al cinema

Ennio Morricone ci lascia un’eredità musicale sterminata. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, scrisse brani celebri che contribuirono a dare vita alla musica leggera anni ’60 (come Se telefonando). Tuttavia è con il cinema che il compositore romano ha avuto modo di esprimere al meglio tutta la sua creatività e genialità.

Clicca qui per acquistare il disco con tutte le colonne sonore più belle di Morricone!

<br />

L’incontro con Sergio Leone

Il sodalizio più noto è sicuramente quello con Sergio Leone, insieme al quale Ennio Morricone collaborò per anni scrivendo alcune delle partiture più note di tutta la storia del cinema. Basti pensare alla Trilogia del Dollaro con Clint Eastwood, ma anche C’era una volta il West e C’era una volta in America.

Le colonne sonore celebri

Tra i lavori da ricordare vi sono Mission, Metti una sera a cena, Nuovo Cinema Paradiso, Gli Intoccabili. Negli ultimi anni Morricone aveva portato in giro per l’Italia e per il mondo le sue musiche in veste di direttore d’orchestra.

Nel 2007 fu insignito dell’Oscar onorario alla carriera per “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film“. Nel 2016, dopo essere stato nominato per 5 volte senza mai vincere, si portò a casa la statuetta per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Nel corso della sua lunghissima carriera Ennio Morricone ha vinto anche 3 Grammy Awards, 4 Golden Globes, 6 BAFTA, 10 David di Donatello, 11 Nastri d’argento, 2 European Film Awards, 1 Leone d’Oro alla carriera e 1 Polar Music Prize. In totale si stima che abbia venduto oltre 70 milioni di dischi.