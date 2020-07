Grandissime notizie per tutti gli appassionati di K-Pop! Torna infatti anche quest’anno l’appuntamento con K-pop Summer Vibes al Castello Sforzesco di Milano!





L’evento, organizzato da Kinetic Vibe in collaborazione con il Comune di Milano, GingerGeneration, K-Pop Italia, K-Tiger Radio, Kebi, KST – Kpop Show Time e UniversityBox, sarà un’occasione per passare qualche ora di spensieratezza in compagnia dopo il periodo buio appena trascorso.

Al K-Pop Summer Vibes 2020 ci sarà la musica K-Pop con tutta la sua energia, ci saranno le emozioni di un atteso contest, ci saranno i momenti speciali di un fan meeting e ci sarà anche un grande concerto! Il simpatico Mike Lennon, uno degli artisti più creativi, ironici e talentuosi della scena rap italiana, tornerà ad esibirsi sul palco anche per questa edizione!

Mike Lennon, rapper e producer italiano di origini vietnamite grazie alla sua ironia ha saputo trasformare i più ricorrenti luoghi comuni sui cittadini di origini asiatiche in una dissacrante chiave artistica. Con il suo stile e approccio inconfondibile, è così diventato in breve tempo uno dei performer più creativi e interessanti della scena hip-hop nostrana.

Ecco come l’artista ha voluto commentare la sua partecipazione a K-pop Summer Vibes 2020:

È un piacere poter inaugurare la stagione estiva dei live tornando in una delle location più belle e suggestive di Milano. In attesa di poter riprendere a fare i live come piace a noi saltando e abbracciandoci a vicenda, spero di riuscire a garantire a tutti un buon spettacolo e un buon divertimento.

Oltre al concerto, a rendere ancora più interessante la K-Pop Summer Vibes 2, un avvincente contest K-Pop di canto e ballo! Protagonista assoluta, ovviamente, sarà la scatenata e spensierata musica K-pop, portata al successo mondiale dalla Korea da artisti amatissimi come i BTS, le BlackPink, i MonstaX e le Twice.

K-Pop Summer Vibes 2020: ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare!

Per tutelare il divertimento e la voglia d’estate di tutti i partecipanti, gli appuntamenti del calendario di Estate Sforzesca sono organizzati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto al Covid-19.

Qui sotto trovate tutte le info utili per partecipare!

Apertura cancelli ore 20:30

Orari evento: dalle ore 21:30 fino alle ore 24

Biglietto d’ingresso: 15 euro + ddp in prevendita su MailTicket ( Info: [email protected]) – 348 9608030

Programma: