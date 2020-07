Ennio Morricone: ascolta tutte le sue colonne sonore più belle

Il mondo della musica si è svegliato sgomento, questa mattina. All’età di 91 anni si è spento Ennio Morricone, il maestro per eccellenza delle colonne sonore. Il compositore romano ci ha lasciato con un vuoto enorme, un vuoto che forse nessun altro riuscirà mai più a riempire.





Alle spalle, Ennio Morricone aveva decine e decine fra le colonne sonore più celebri della storia del cinema. Tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 1961 con il suo lavoro su Il Federale di Luciano Salce. Da quel momento in poi, Morricone fu il punto di riferimento di molti registi, che lo scelsero per il suo stile inconfondibile e il suo enorme talento.

Ecco tutte le colonne sonore più belle di Ennio Morricone

Morricone viene ricordato in modo particolare per aver creato l’accompagnamento musicale dei film spaghetti western di un regista arcinoto come Sergio Leone. Suo il tocco magico a capolavori del genere come Per un pugno di dollari, Il buono il brutto e il cattivo o ancora C’era una volta il West e C’era una volta in America.













Ennio Morricone lo ricordiamo, oltre ai suoi lavori con registi del calibro di Pier Paolo Pasolini o Bernardo Bertolucci anche e soprattutto per la firma al film Mission. La pellicola di Roland Joffé rimane un classico del genere ed è legata ad una grande delusione da parte del maestro, che si vide soffiare un Oscar che in molti davano per scontato.





La rivincita il maestro se la riprenderà molti anni dopo. Nel 2007 Morricone riceverà il premio Oscar alla carriera, mentre nel 2016 otterrà il Premio Oscar per la miglior colonna sonora grazie a The Hateful Eight di Quentin Tarantino.





Se siete interessati ad ascoltare tutte le canzoni più belle del repertorio del maestro, qui sotto trovate il suo Greatest Hits.