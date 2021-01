Moon Knight: Oscar Isaac sarà l’eroe nella serie tv

Oscar Isaac interpreterà Moon Knight nell’omonima serie tv targata Marvel. La notizia è stata confermata da Gregory Middleton dopo una serie indiscrezioni. Per chi non conoscesse Middleton stiamo parlando del direttore della fotografia di Moon Knight, che sarà in futuro disponibile su Disney Plus. Gregory Middleton ha tolto qualsiasi dubbio ai fan tramite un post su Instagram. Ricordiamo come in passato il professionista abbia già lavorato per serie pregevoli quali Game of Thrones e Watchmen. Oscar Isaac presterà dunque il suo volto a Marc Spector, l’identità civile di Moon Knight. Sembra che il futuro prossimo di Isaac sia pieno di lavoro, in quanto sarà impegnato anche sul set del film di Metal Gear Solid in lavorazione. In tal caso, l’attore interpreterà il protagonista Solid Snake.

CHI È MOON KNIGHT?

Moon Knight è il protagonista dell’omonima testata fumettistica. È un eroe, sotto la cui maschera si cela Marc Spector, con un passato di marine, pugile e mercenario. Tutto inizia quando il nostro eroe inizia a lavorare in Egitto per conto di Raoul Bushman, in compagnia del dottor Peter Alraune e della figlia di questi, Nel corso di una spedizione, il team scopre una statua raffigurante l’antico dio egizio della luna Khonshu. A quel punto, Bushman riduce in fin di vita Marc e assassina il dottor Alraune. Tratto in salvo, Marc ha una visione: dinanzi a sé si palesa il dio Khonshu, il quale offre una vita nuova all’oramai ex mercenario, a patto che lui operi sulla Terra in suo nome.

IL PRESUNTO CAST

Non sappiamo ancora moltissimo riguardo al cast della serie tv di Moon Knight. Qualche mese fa la Marvel aveva citato Jeremy Slater (Umbrella Academy) come showrunner del progetto televisivo. Il regista è invece sicuro che sarà Mohamed Diab. Una volta debuttato sul piccolo schermo, non è impossibile che Moon Knight possa apparire anche in un film legato al Marvel Cinematic Universe.

