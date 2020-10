Nelle scorse ore MTV ha reso disponibile un nuovo, a dir poco straordinario speciale live interamente dedicato a Miley Cyrus. L’artista statunitense è stata infatti l’ospite speciale dell’ultimo MTV Unplugged, regalandoci una serie di esibizioni a dir poco magnifiche.

MTV Unplugged di Miley Cyrus: ecco tutti i video delle esibizioni

Clicca qui per acquistare Midnight Sky!





Nel corso dell’MTV Unplugged, Miley Cyrus si è esibita sulle note di Midnight Sky, il suo ultimo singolo, ma anche su quelle di molti pezzi a sorpresa. Si è fatto un gran parlare per esempio della cover di Gimme More di Britney Spears.

Qui sotto potete recuperare i video delle sue esibizioni!

Miley Cyrus & The Social Distancers Perform “Gimme More” | Miley Cyrus Backyard Sessions

Watch this video on YouTube

Miley Cyrus & The Social Distancers Perform “Midnight Sky” | Miley Cyrus Backyard Sessions

Watch this video on YouTube

Ma non è certo finita qui! Per l’occasione, infatti, Miley è tornata a duettare con la sorella Noah Cyrus. Le due hanno cantato insieme il pezzo I got so that I Saw Jesus.

Miley Cyrus ft. Noah Cyrus Perform “I Got So High That I Saw Jesus” | Miley Cyrus Backyard Sessions

Watch this video on YouTube

Fra i brani che Miley ha cantato all’MTV Unplugged troviamo anche Sweet Jane deie Communication dei

Qui sotto trovate i video delle due performance.

Miley Cyrus - Communication (MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions)

Watch this video on YouTube

Miley Cyrus - Sweet Jane (MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions)

Watch this video on YouTube

Pochissime ore fa, inoltre, Miley ci ha regalato un’altra emozionante cover. L’artista statunitense ha infatti cantato la celebre Zombie dei Cranberrries nella cornice del Save Our Stages Fest , sul palco del Whisky a Go Go. Un’esibizione come sempre impeccabile che ci ha lasciato senza parole ma che, in realtà, sembra non abbia fatto impazzire i fan della band di Dolores O’ Riordan.



Qui sotto trovate il video della cover di Zombie da parte di Miley Cyrus.

Miley Cyrus - Live from Whisky a Go Go - Zombie #SOSFEST

Watch this video on YouTube

Al Whiskey a Go Go, infine, Miley ha interpretato anche una sua speciale versione di Boys Don’t Cry, uno dei pezzi più celebri dei The Cure.

Miley Cyrus, a quanto pare, si sta preparando per pubblicare il suo nuovo album. Midnight Sky dovrebbe infatti essere il primo singolo estratto dal tanto chiacchierato She is Miley Cyrus, in uscita a breve.