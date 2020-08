Miley Cyrus sta tornando: ecco l’anteprima del nuovo singolo

Sorpresa, sorpresa! Miley Cyrus sta per tornare con nuova musica. Il suo slogan She Is Coming è infatti tornato in auge prima dopo che i fan l’hanno reso un trend su Twitter e poi pubblicato dalla stessa cantante. “Conoscete Miley… di nuovo. Lei sta arrivando. Per davvero questa volta” ha scritto Miley pubblicando su Instagram un video del brano Start All Over, quando ancora vestiva i panni di Hannah Montana.

In una seconda clip pubblicata proprio sul suo profilo ufficiale, Miley ha condiviso un breve snippet di quello che probabilmente sarà il singolo della nuova era. Non è chiaro se l’ex stellina Disney riprenderà il progetto che era stato accantonato nel 2019, dopo l’EP She Is Coming dal quale aveva estratto il singolo Mother’s Daughter.





La cantante si è già portata avanti modificando anche i visual su Spotify segno che la nuova musica potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. E magari un album per la fine del 2020?

Durante la quarantena, ancora presente in America, Miley è stata molto attiva sui social cercando di portare conforto durante un momento parecchio difficile. Prima con il suo talk show su IG Live, Bright Minded, successivamente chiamando all’azione anche i capi di stato. L’attrice è cantante ha avuto il compito di scrivere a Giuseppe Conte, il Premier italiano, che ha prontamente risposto. Tra di loro c’è stato un botta e risposta molto importante e che ha entusiasmato i fan (sì, anche le Bimbe di Conte).