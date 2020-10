Miley Cyrus: Plastic Hearts è il nuovo disco in uscita il 27 novembre

Miley Cyrus ha annunciato nelle scorse ore, con un lungo post pubblicato sui social, l’arrivo del suo nuovo album. Il nuovo disco di Miley Cyrus si chiamerà dunque Plastic Hearts e arriverà il prossimo 27 novembre 2020!

Il disco è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo Midnight Sky, pezzo dalle atmosfere anni ’80 presentato da Miley in occasione dei recenti MTV VMAs 2020.

Se state leggendo questo post, sapete che, c***o, vi amo e vi apprezzo dal profondo del mio cuore. Ho iniziato a creare questo album due anni fa. Pensavo di aver già capito tutto. Non solo il disco con le sue canzoni e le sue sonorità ma tutta la mia c***0 di vita. Ma nessuno modifica l’ego come la vita stesso. Proprio quando pensavo di aver conckuso questo lavoro. Tutto è stato cancellato. Comprese molte delle sue influenze musicali. Perchè TUTTO è cambiato.

La natura ha fatto qello che oggi io vedo come un favore e ha distrutto quello che non non avrei potuto lasciare andare di me stessa. Ho perso la mia casa in un incendio ma ho ritrovato me stessa fra le sue ceneri.

Per fortuna i miei collaboratori avevano salvato ancora gran parte della musica che è stata bruciata in diari e nei computer carichi di nuove canzoni, come la serie di EP a cui stavo lavornando al tempo. Ma non mi sembrava giusto pubblicare alcuna storia (ogni disco è una biografia continua) senza un capitolo fondamentale.

Se fosse un capitolo del mio libro immagino sarebbe chiamato l’inizio, che di solito quand qualcosa finisce noi chiamiamo “la fine”- Ma era ben altro.

Con gioia e orgoglio mi presento il mio settimo album, Plastic Hearts. Esce il 27 novembre 2020.

XXMC