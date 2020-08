Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati: la cantante conferma

Miley Cyrus e Cody Simpson non sono più una coppia. La notizia della fine della loro relazione era arrivata come indiscrezione da parte di TMZ, proprio il giorno del rilascio del nuovo singolo Midnight Sky.

Adesso, la cantante ha confermato i rumors spiegando il perché la coppia, che stava insieme dallo scorso ottobre, ha deciso di prendere strade diverse.

Oggi è arrivata la notizia che io e il mio ragazzo ci siamo lasciati. La cosa è stata confermata da una fonte affidabile, ma non credo ci sia nessuno di più affidabile se no le persone che stavano nella coppia. Adesso due metà non fanno un intero e noi stiamo lavorando singolarmente per essere le persone che vogliamo, come qualsiasi persona a questa età. Vogliamo decidere chi vogliamo essere con la nostra vita, cosa vogliamo fare. Non fatene qualche dramma se nelle prossime settimane ci vedrete uscire a prendere una pizza. Siamo stati amici per 10 anni e continueremo ad esserlo, quindi non rendete il tutto qualcosa che non è