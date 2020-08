Dopo il clamoroso successo del loro primo lungometraggio, La Vendetta del Signor S., i Me Contro Te hanno appena annunciato il loro secondo film. La pellicola, il cui titolo sarà Me Contro Te: Il mistero della scuola incantata, sarà prodotta ancora una volta dalla Warner pronta a bissare il successo del primo film.

Ecco il trailer di Il Mistero della scuola incantata!

ME CONTRO TE IL FILM - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA (Trailer)

La trama

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Quando uscirà il secondo film dei Me Contro te?





Non sappiamo almeno per il momento quando il film arriverà al cinema. Sappiamo solo che lo potremo vedere “prossimamente”!

Stando ai rumors pare che le riprese del secondo film dei Me Contro Te siano già iniziate. Dietro la macchina ci sarà ancora una volta Gianluca Leuzzi, già regista de La Vendetta del Signor S.

Chi conosce e segue i Me Contro Te forse si aspettava già questo annuncio. Guardacaso ve ne avevamo parlato noi, qualche mese fa, in occasione dell’uscita in home video de La Vendetta del Signor S.

Ecco la nostra intervista in cui i due youtuber parlavano del loro prossimo progetto:

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Non sappiamo se il Signor S. sarà ancora una volta antagonista dell’avventura dei Me Contro Te. Vi terremo aggiornati sulla trama del loro secondo lungometraggio. Nel frattempo, se non l’avete già fatto, potete recuperare il film campione d’incassi al box office la scorsa stagione.

La trama di Me Contro Te: La Vendetta del Signor S.

Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I simpaticissimi Luì e Sofì saranno chiamati a impedirglielo in una nuova avventura, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Dopo l’uscita in home video del film, i Me Contro Te hanno anche rilasciato il loro primo cd musicale e il loro primo libro. Insomma un successo inarrestabile il loro, chissà magari un giorno sbarcheranno anche oltreoceano!