Me contro te: secondo film sul Signor S? Ecco gli indizi!

Ci sarà un secondo film e quindi un seguito de La Vendetta del Signor S dei Me Contro te? Al momento questa domanda rimane tale e, di conseguenza, tutto quello che vi racconteremo qui saranno delle semplici congetture.

Eppure, ci sono almeno un paio di indizi che ci lasciano pensare che il secondo film di Luì e Sofì sia effettivamente in fase di produzione. Perché? Beh non vi resta che leggerci qui sotto!

Me Contro te: ci sarà un secondo film?

Qualche giorno fa, infatti, la coppia di youtuber è stata ospite di TV Sorrisi e Canzoni. In occasione di un’intervista esclusiva con il magazine diretto da Aldo Vitali, rispondendo al possibile ritorno del Signor S i due youtuber hanno commentato:

Chi lo sa, ma di certo ci piacerebbe tantissimo perché l’ultima volta è stato super divertente ed è stata un’esperienza unica. Quindi chi lo sa, continuate a seguirci e lo scoprirete presto!

Ma non è finita qui! Nel frattempo, infatti, Sofì ha pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della coppia una storia “sospetta”. La youtuber siciliana ci ha infatti rivelato che i Me contro te sono attualmente al lavoro su un progetto segreto. Sofì ha scherzato sul fatto che fosse quasi sul punto di spoilerare quello che il fidanzato stava dicendo al telefono: un progetto segreto del quale sapremo presto qualcosa in più.





Se i Me Contro te facessero un secondo film dedicato al Signor S, in ogni caso, non ce ne stupiremmo affatto. Il primo lungometraggio, uscito a gennaio, ha infatti battuto tutti i record possibili e immaginabili al botteghino|

