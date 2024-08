MARTINA: il primo EP, Amici 23 e l’amicizia con Gaia (INTERVISTA)

Ti sei rivista con Gaia dopo il programma?

“Sì, ci siamo riviste. Subito dopo la mia eliminazione ad Amici ci siamo sentite in videochiamata e poi ci siamo riviste per un evento a Milano. Adesso ci sentiamo tutti i giorni. Sento tantissimo anche Kumo anche se in realtà sento un po’ tutti gli altri ex concorrenti perché abbiamo una chat di gruppo”.

Secondo te perché tu e Gaia avete legato così tanto?

“Gaia ed io abbiamo molte cose in comune, sia a livello caratteriale che emotivo. Siamo entrambe insicure anche se in modalità differenti. Nell’ambito di Amici ci siamo confidate e supportate reciprocamente dandoci dei consigli”.

Qual è la tua aspettativa riguardo il tuo percorso musicale?

“Cerco di mantenere le aspettative al minimo: spero semplicemente di continuare a fare musica. Il rapporto con i fan è molto importante per me, infatti cerco sempre di rispondere ai loro messaggi su IG, e voglio continuare a incontrarli per condividere la mia passione con loro”.