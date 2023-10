The Creator: un film per riflettere sull’IA

Uscito qualche giorno fa nelle sale, The Creator – il nuovo film del regista di Rogue One Gareth Edward, si è inserito nell’attualissimo dibattito che riguarda le intelligenze artificiali. Un tema contemporaneo e complesso su cui il cinema ha spesso riflettuto ma oggi più che mai sembra che la fantascienza stia lasciando spazio alla realtà.

Proprio in occasione dell’uscita del film, è stato organizzato a Milano un evento molto particolare per presentare The Creator al pubblico: un vero e proprio panel con esperti del settore in cui sono intervenuti creator italiani Surry, Legolize, Ceppelan e The Urban Theory oltre a Robot Sophia, l’umanoide più avanzato al mondo. Scopo dell’evento quello di parlare dell’IA individuandone campi di applicazione nella vita personale e professionale, compreso il settore dei content creator.

Un’occasione interessante per riflettere su un tema dibattuto e che è strettamente legato alle tecnologie del futuro.

A proposito di The Creator

Diretto da Gareth Edwards il film è ambientato in un mondo in cui la futura razza umana è in guerra con le forze dell’intelligenza artificiale. Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di una bambina.

Nel cast del film John David Washington, Gemma Chan, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney e Ken Watanabe.

