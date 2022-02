Elvis: il teaser del film di Baz Luhrmann con Austin Butler

The King sta per tornare grazie all’attesissimo biopic di Baz Luhrmann: Elvis. In attesa del primo trailer, che sarà lanciato giovedì, il regista ha appena condiviso un teaser che ci mostra per la prima volta Austin Butler nei panni del Re del Rock.

Guarda il primo teaser del film di Baz Luhrmann

Biopic a lungo rimandato e, come spesso sottolineato dallo regista, il film rappresenta un po’ il progetto della vita del creatore di film molto amati dal grande pubblico come Moulin Rouge! e Australia. Appuntamento immancabile per gli appassionati di musica e per gli amanti dei biopic, Elvis racconterà la storia del mitico cantante del Mississippi che riuscì a rivoluzionare il sound di un’epoca con le sue canzoni e la sua gestualità.

Icona indimenticabile e indimenticata che, come spesso è accaduto, anche Elvis Presley ha detto addio al suo pubblico prematuramente (aveva 42 anni) dopo tanti problemi fisici e dovuti all’abuso di farmaci.

Il film di Baz Luhrmann andrà a esplorare le origini del mito di Elvis Presley: dalle umili origini, fino al successo planetario.

In Elvis, oltre a Austin Butler, vedremo anche Tom Hanks, che vestirà i panni del Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis e Olivia DeJonge che invece interpreterà Priscilla Presley, la moglie di Elvis. Insieme a loro ci saranno anche Kodi Smit-McPhee, David Wenham, Luke Bracey, Dacre Montgomery e Xavier Samuel.

Non sappiamo ancora di preciso quando il film uscirà nei cinema italiani, non ci resta quindi che aspettare giovedì quando uscirà il trailer perché sicuramente avremo qualche informazione in più a riguardo. Negli Stati Uniti il film è stato programmato per uscire nelle sale cinematografiche il 24 giugno di quest’anno.