Elvis: ecco i primi character poster con Austin Butler

The King sta per tornare. Elvis, il film evento di Baz Luhrmann, si prepara a sbarcare nei cinema di tutto il mondo con la sua carica di musica e la sua aura di mito. Prodotto dalla Warner, il film uscirà infatti nei cinema il 24 ma verrà prima proiettato al Festival di Cannes in corso proprio in questi giorni.

Nel frattempo possiamo dare una prima occhiata ai meravigliosi poster in cui spicca Austin Butler, nei panni del Re del Rock.

In Elvis, oltre a Austin Butler, vedremo anche Tom Hanks, che vestirà i panni del Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis e Olivia DeJonge che invece interpreterà Priscilla Presley, la moglie di Elvis. Insieme a loro ci saranno anche Kodi Smit-McPhee, David Wenham, Luke Bracey, Dacre Montgomery e Xavier Samuel.

A lungo rimandato e, come spesso accade con le grandi produzioni, caratterizzato da un processo di realizzazione impegnativo il film è Baz Luhrmann all’ennesima potenza: tra esagerazioni e manierismo. Uno stile eccessivo che, tuttavia, potrebbe essere il giusto modo per raccontare una leggenda della musica che, pur avendoci lasciato prematuramente, continua a vivere attraverso canzoni che almeno tutti abbiamo cantato una volta nella vita. La moglie di Elvis, Priscilla, dopo aver visto il film pare esserne rimasta colpita tanto da dire che il giovane Austin Butler vincerà sicuramente l’Oscar per il ruolo. Non ci resta che aspettare…

A proposito di Elvis Presley

Icona indimenticabile e indimenticata che, come spesso è accaduto, anche Elvis Presley ha detto addio al suo pubblico prematuramente (aveva 42 anni) dopo tanti problemi fisici e dovuti all’abuso di farmaci.

Il film di Baz Luhrmann andrà a esplorare le origini del mito di The King: dalle umili origini, fino al successo planetario.