Rapide è ufficialmente il titolo del nuovo singolo di Mahmood. Il nome del nuovo brano è giunto pochissimi minuti fa, con uno dei classici post del cantante. Su IG, infatti, Alessandro ha pubblicato la copertina di Rapide sul suo profilo, insieme ad un bellissimo scatto promozionale.

Ecco la copertina di Rapide di Mahmood

Proprio qualche giorno fa, Mahmood ci aveva anticipato nuove grandi novità in arrivo. A breve, infatti, l’artista pubblicherà non soltanto Rapide ma anche un nuovo album. Non ci è dato sapere, almeno per il momento, come si chiamerà e quando uscirà questo suo nuovo progetto discografico. Si tratterà, quello in arrivo, del secondo album della carriera del cantante, dopo il fortunato Gioventù Bruciata.

Nelle scorse ore, fra l’altro, l’interprete italo egiziano si è recato a Madrid per registrare alcuni pezzi. A rivelarcelo è stato Alessandro, con una serie di IG Stories.

Ma le belle sorprese non sono finite ovviamente qui.

A breve, Mahmood tornerà ad esibirsi dal vivo. L’interprete di Gioventù Bruciata e vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha annunciato un tour che toccherà i principali club italiani e stranieri. Qui sotto trovate il dettaglio delle date.

14 aprile Milano Alcatraz

15 aprile Anversa De Roma

19 aprile Parigi Bataclan

20 aprile Amsterdam Melweg

21 aprile Londra 02 Sheperd’s Bush

25 aprile Murcia Sala Rem

27 aprile Madrid Sala But

3 maggio Monaco Technikum

4 maggio Stoccarda Wizemann

7 maggio Colonia Gloria

10 maggio Amburgo Mojo

15 maggio Losanna Les docks

Se siete interessati ad ascoltare Rapide di Mahmood dal vivo vi ricordiamo che ci sono ancora molti biglietti disponibili. Cliccando qui potete accedere alla prevendita online dei biglietti per i prossimi concerti di Mahmood.

Un’ultima curiosità. A breve potremo ascoltare anche un altro pezzo scritto da Mahmood. Non stiamo però parlando di un brano interpretato da lui. L’artista ha infatti prestato (nuovamente) la sua penna ad Elodie. La cantante interpreterà infatti a Sanremo il suo pezzo Andromeda.