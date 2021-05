Lorella Cuccarini tornerà ad Amici? I retroscena su Alessandra Celentano

Lorella Cuccarini è stata una delle rivelazioni di Amici 20. La professoressa ha portato nella scuola un metodo d’insegnamento molto accomodante e un approccio moderno nei confronti degli allievi, in perfetta antitesi con quello molto più duro ma anche collaudato di Alessandra Celentano.

Le due professoresse sono venute a scontrarsi spesso su questo aspetto, soprattutto al serale, e più nello specifico sul loro modo d’intendere i guanti di sfida. Un’occasione di crescita per la Cuccarini, un mezzo per smascherare i punti critici dell’avversario, secondo la Celentano.

In merito al rapporto con la maestra di danza classica, Lorella in una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha rivelato che:

Mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me. Tante bambine e ragazzine mi hanno scoperta proprio come prof e mi hanno riempito di affetto sui social tra gif, meme e disegni. È stata un esperienza meravigliosa ha spiegato Con Ari abbiamo parlato di tante cose, anche private. Ed è stato bello confidarsi”. Sul guanto di sfida non saremo mai d’accordo: Alessandra pensa che non debba essere equo, io si. Sono convinta che non sia costruttivo affidare una variazione di classico a un ragazzo che proviene dal mondo hip-hop. Abbiamo due punti di vista diversi e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione.