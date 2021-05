Franco Battiato a Eurovision: come si classificò I Treni Di Tozeur (testo)

Forse non tutti sanno che il Maestro Franco Battiato, che ci ha lasciati lo scorso 18 maggio, ha partecipato ad Eurovision.

Quasi per ironia della sorte, Battiato si è spento pronto il giorno in cui la competizione è tornata dopo un anno di stop causa Covid. Il 18 maggio ha infatti preso il via ESC da Rotterdam e ovviamente il pensiero è subito volato al compianto artista.

Battiato si esibì nell’edizione del 1984 in coppia con Alice. Il brano che portarono in gara fu I Treni Di Tozeur.

Come si classificò Franco Battiato all’Eurovision?

A Battiato e Alice non andò benissimo. Il duo si posizionò soltanto 18o in classifica su 19 nazioni. Il vincitore dell’edizione fu la Svezia con Diggi-Loo Diggi-Ley di Herreys.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Franco Battiato all’Eurovision Song Contest 1984.

♫ Alice & Franco Battiato ♪ I Treni Di Tozeur (Eurovision 1984) ♫ Video & Audio Restored

Testo

Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni

Le strade deserte di Tozeur

Da una casa lontana tua madre mi vede

Si ricorda di me delle mie abitudini

E per un istante ritorna la voglia di vivere

A un’altra velocità

Passano ancora lenti i treni per Tozeur

Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi

E nuove astronavi per viaggi interstellari

In una vecchia miniera distese di sale

E un ricordo di me come un incantesimo

E per un istante ritorna la voglia di vivere

A un’altra velocità

Passano ancora lenti i treni per Tozeur

Nei villaggi di frontiera guardano passare

I treni per Tozeur