Loki: la serie è finalmente disponibile su Disney Plus

La serie tv incentrata su Loki è finalmente disponibile su Disney Plus. Il dio degli inganni, fratellastro di Thor ci sorprenderà in questa nuovissima avventura targata Marvel Studios. La storia è ambientata nel Marvel Cinematic Universe, seppur in una linea temporale alternativa. Ma già vi possiamo dire che le gesta del redivivo antieroe avranno un impatto non di poco conto sul futuro del multiverso Marvel. La prima stagione è formata da sei episodi: il primo è disponibile, mentre i cinque restanti saranno rilasciati settimanalmente ogni mercoledì. L’episodio 1 dura cinquantadue minuti. Al momento non si hanno dettagli riguardo al minutaggio dei successivi. Se magari sarete dispiaciuti per il fatto che la prima stagione durerà molto poco, potrete tirarvi su di morale nel sapere che è già stata confermata una season 2!

LOKI: LA COLLOCAZIONE TEMPORALE

La serie Loki si colloca all’interno della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, inaugurata con Wandavision e proseguita con The Falcon and The Winter Soldier. Entrambi i serial sono disponibili anch’essi su Disney Plus, in esclusiva. Fra qualche mese, dopo il ritardo causato dalla pandemia da Covid-19, arriverà nei cinema il primo lungometraggio della fase 4 dell’MCU: Black Widow. Tornando alla serie Loki, all’inizio vedremo il dio degli inganni proprio nel momento in cui lo avevamo lasciato in Avengers – Endgame: Loki ruba il Tesseract con l’intenzione di creare una linea temporale alternativa, ma viene colto in flagrante dall’organizzazione TVA, creata per combattere le anomalie temporali e garantire il regolare corso degli eventi. Il dio nordico si troverà davanti a due alternative: rimediare ai suoi errori o essere cancellato definitivamente dal piano esistenziale… e quindi dalla storia!

Marvel Studios' Loki | Official Trailer | Disney+

Watch this video on YouTube

IL CAST

Tom Hiddleston riprende il suo rolo di Loki, mentre nel resto del cast troviamo:

Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius;

Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Ravonna Renslayer;

Wunmi Mosaku nel ruolo di Hunter B-15;

Eugene Cordero nel ruolo di Casey;

Tara Strong nel ruolo di Miss Minutes;

Sasha Lane nel ruolo di Hunter C-20;

Sophia Di Martino nel ruolo di Richard E. Grant,;

Erika Coleman: ruolo ancora non definito.

Per aggiornamenti su Loki e altre serie tv continuate a seguirci!