Locke & Key 2 – Netflix: Data di uscita, immagini e trailer (VIDEO)

Qualche mese fa vi avevamo confermato che Locke & Key avrà altre due stagioni. La seconda uscirà tra poco più di un mese su Netflix. La data da segnarvi se non volete perdervi i nuovi episodi è il 22 ottobre 2021. Ecco il trailer e qualche ipotesi su quello che succederà

Nella prima stagione (leggi la recensione), tre fratelli Tyler (Connor Jessup), Kinsey, Bode e la loro madre Nina si trasferiscono nella loro antica tenuta, Keyhouse. Il fattore scatenante è l’assassinio del padre Rendell in circostanze misteriose. Nella loro nuova dimora, i tre fratelli trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e cerca in tutti i modi di rubarle.

Non abbiamo ancora anticipazioni ufficiali, tuttavia la trama della seconda stagione potrebbe raccontare delle origini delle chiavi. Chi le ha create? Con quale scopo? Inoltre, almeno nei fumetti, esistono molti altri oggetti magici, compresa una collana che dona una forza sovrumana. Ci sono poi chiavi che ancora non abbiamo visto nella prima stagione. Infine, un ulteriore mistero da svelare è perché gli adulti sembrano non ricordare di aver utilizzato tali oggetti. Tuttavia, Nina sembra almeno attraverso brevi frammenti avere dei ricordi.

Your first look at Season 2. Officially unlocking this October! #LockeandKey pic.twitter.com/ZctYSUy2IX — Locke & Key (@lockekeynetflix) June 8, 2021

Ecco il trailer della seconda stagione di Locke & Key: