Matt & Bise: Valentino ha avuto un incidente stradale, ecco come sta

Valentino Bisegna del duo di Youtube Matt & Bise ieri sera ha vissuto un terribile incidente stradale. Per fortuna, il giovane e la sua compagna, Sara, stanno bene ma tanta è stata la paura. L’impatto subìto dalla Mercedes bianca in cui si trovavano i due ragazzi è stato molto forte tanto che l’auto ha avuto ingenti danni. Non si conoscono i dettagli sulla dinamica, anche se sappiamo che alla guida c’era proprio Valentino.

A raccontare l’accaduto è lo stesso Vale su Instagram che oggi rassicura i suoi follower sulle sue condizioni di salute, quelle della sua ragazza e del bebé che stanno aspettando da cinque mesi:

Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene; è stato davvero un momento forte, ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato. Siamo qui per miracolo!. La vita può finire in un attimo, una minima distrazione, un singolo momento può far finire tutto. La vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero! Abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so è che non guiderò più di venerdì 17.

Valentino di Matt & Bise sta per diventare padre

L’annuncio della gravidanza di Sara è arrivato lo scorso luglio con una foto in cui Valentino Bisegna dava un bacio al pancino della sua ragazza, Sara di Sturco. La coppia non sembrava affatto spaventata dall’affrontare una responsabilità simile anche se è molto giovane. Valentino ha infatti 28 anni mentre Sara ne ha 24.

Nonostante la loro auto sia ora gravemente danneggiata dall’incidente accaduto allo youtuber di Matt & Bise, noi gli auguriamo che questo spavento passi presto. E che permanga tutta la sua gratitudine verso la vita.