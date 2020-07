James Charles parla del drama con Shane Dawson e Tati Westbrook

Anche James Charles ha rotto il suo silenzio rispondendo al video di Tati Westbrook, sul dramma con Jeffree Star e Shane Dawson. Anche se non ha parlato apertamente della situazione James e Tati sembrerebbero di nuovi in buoni rapporti e i due hanno ricominciato a seguirsi sui social.

Tutto era nato un anno fa quando Tati aveva accusato James di aver usato la sua fama per manipolare alcuni suoi fan e per questo la youtuber aveva deciso di prendere le distanze dal suo amico. Tuttavia in queste ultime settimane ha fatto marcia indietro confessando di essere stata convinta da Jeffree e Shane e chiudere quella amicizia e a pubblicare il video di accuse contro James.





Ecco le parole di James Charles

In un video che trovate su Youtube alcuni paparazzi hanno chiesto al makeup artist quale fosse la sua opinione in merito all’ennesimo polverone nato nel mondo dei beauty blogger. Nonostante James non sia espresso più di tanto in materia dicendo di non voler parlare di tutta la vicenda, neanche dello scandalo che ha colpito Shane Dawsnon ha così commentato: “Non so perché ci siano sempre drammi in questo mondo. A me interessa starne fuori, ho i miei amici con me mi sono trasferito in una nuova casa. Va tutto bene. Penso che bisogna sempre valutare le situazioni caso per caso e credere nel cambiamento delle persone”.

EXCLUSIVE! James Charles Responds to Tati, Shane Dawson Drama, And Jeffree Starr.

