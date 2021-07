Turning Red: il trailer del nuovo film Disney Pixar

Sulle note di Larger Than Life dei Backstreet Boys possiamo finalmente dare una prima occhiata a Turning Red, il nuovo film Disney Pixar di cui è stato appena rilasciato il trailer.

Diretto da Domee Shi (vincitrice dell’Oscar per Bao), Turning Red vede come protagonista una teenager che si trasforma in un panda rosso gigante quando è agitata.

Il film arriverà l’11 marzo 2022. Ancora non è stato specificato se il film uscirà nelle sale, su Disney+ o se ci sarà una distribuzione di tipo congiunto come abbiamo recentemente visto con Crudelia.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Mei Lee, una tredicenne che all’improvviso si trasforma in un panda rosso gigante quando si eccita troppo (il che è praticamente SEMPRE). Ming è sua madre: molto protettiva, se non leggermente prepotente, che non è mai lontana da sua figlia, una sfortunata realtà per l’adolescente.

Che cosa sappiamo sul film

Nel cast vocale originale di Turning Red ci saranno Rosalie Chiang come Mei Lee e Sandra Oh che invece presterà la propria voce a Ming. Per quanto riguarda invece le voci italiani dovremo invece aspettare qualche tempo.

Annunciato alla fine dello scorso anno, il film è una delle produzioni originali Disney Pixar che vedremo nei prossimi mesi. Dopo il grande successo di Luca la casa di produzione ha infatti in serbo altre sorprese per i suoi fan.

Tra gli altri titoli attualmente in produzione vi è anche Lightyear, un film dedicato alle origini di Buzz Lightyear, indimenticabile co-protagonista della saga di Toy Story. Il film sarà diretto da Angus MacLane e doppiato da Chris Evans.

Continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le prossime uscite Disney Pixar!