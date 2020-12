Liam Payne parla di Zayn riferendosi all’abbandono di Jesy dalle Little Mix

Liam Payne parla di Zayn a sorpresa nel corso di una delle sue ultime dirette! OMG!

Il cantante di LP1 ha fatto riferimento a Zayn (forse con una punta di shade? Chiediamo!) in occasione di una delle sue più recenti dirette su TikTok. Perché vi chiederete voi? Beh, è presto detto: Liam ha colto la palla al balzo per riferirsi al suo ex compagno di band a poche ore dall’annuncio dell’abbandono di Jesy Nelson delle Little Mix.

Clicca qui per comprare LP1!





Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Jesy Nelson si è infatti trovata costretta a lasciare la band di cui ha fatto parte per nove anni. Dopo la pubblicazione del disco Confetti, la situazione è infatti precipitata. Prima Jesy ha iniziato a sembrare particolarmene stanca e spossata durante le interviste. Poi l’artista ha dato forfait agli MTV EMA 2020, alla quale avrebbe dovuto partecipare con le altre ragazze in veste di presenatrice.

Clicca qui per comprare Confetti!





Jesy Nelson si è in un primo momento presa una pausa dal gruppo, per dei motivi di salute non meglio specificati. Poi però è arrivata la notizia che in molti temevano. Jesy ha infatti dichiarato che il peso psicologico di far parte di una band come le Little Mix aveva iniziato a schiacchiarla. Jesy non fa dunque più parte delle Little Mix, che da adesso in poi dovranno andare avanti in tre.

Liam Payne parla di Zayn commentando l’abbandono di Jesy dalle Little Mix

Nella sua diretta, Liam ha fatto riferimento alla storia di Jesy come qualcosa di molto simile a quello vissuto da Zayn (“Qualcuno qui ha fatto come Zayn, vero? No dai scherzo…”). Anche Liam ha visto un collega a cui voleva molto bene abbandonare la band a causa di uno stress psicologico che si era fatto insopportabile.

L’artista ha detto di comprendere perfettamente quello che ha vissuto Jesy e quello che stanno vivendo le Little Mix, essendoci passato a sua volta.

Qui sotto trovate il video con le dichiarazioni di Liam Payne su Jesy!