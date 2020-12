Star Trek – Lower Decks è la nuova serie animata ambientata nel mondo di Star Trek, pronta ad approdare su Amazon Prime Video. Il cartoon, composto da dieci episodi, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 22 gennaio 2021. La serie, di genere comedy, sarà disponibile in molti paesi e territori del mondo, inclusi Europa, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, India e molti altri. Star Trek – Lower Decks è stata creata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan, conosciuto per Rick e Morty e Solar Opposites. La serie è prodotta da CBS Eye Animation Productions. In questo articolo vi forniremo altre curiosità riguardanti Star Trek – Lower Decks. Proseguite se siete interessati.

STAR TREK – LOWER DECKS: LA TRAMA

Star Trek – Lower Decks è ambientato nell’anno 2380 e si concentra su un equipaggio di supporto che svolge missioni secondarie rispetto alle astronavi più importanti della flotta stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere il loro lavoro oltre ad avere una vita sociale e le loro avventure sono caratterizzate sempre da strane anomalie galattiche, che in un modo o nell’altro li coinvolgono. Fra l’equipaggio della flotta stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos menzioniamo il Guardiamarina Beckett, con la voce di Tawny Newsome, il Guardiamarina Brad Boimler, con la voce di Jack Quaid, il Guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il Guardiamarina Rutherford, con la voce di Eugene Co rdero.

GLI ALTRI PERSONAGGI DELLA SERIE ANIMATA

Tra i personaggi della flotta stellare è d’obbligo citare anche i membri dell’equipaggio del ponte con il capitano Carol Freeman, con la voce di Dawnn Lewis, il comandante Jack Ransom, con la voce di Jerry O’Connell, il tenente Shaxs, con la voce di Fred Tatasciore e il Dottor T’Ana, con la voce di Gillian Vigman. Nella serie avremo anche alcuni camei degli attori provenienti da Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard come Jonathan Frakes e Marina Sirtis.

