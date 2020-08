Liam Payne e la sua ragazza Maya Henry sono stati avvistati insieme per una cena mercoledì sera (5 agosto) nel quartiere di Soho a Londra. Solo un paio di settimane prima, Liam e Maya sono stati visti in un altro appuntamento notturno nella stessa città.

In quell’occasione, i due ragazzi hanno partecipato alla festa di compleanno di un amico in comune. Più indietro nel tempo, invece, la star e la modella si sono presentati insieme per celebrare la copertina di Tings Magazine dedicata proprio a Liam. All’evento ha presenziato anche Rita Ora e la fondatrice della rivista. Qui sotto, le foto del loro incontro più recente.

See the photos of Liam Payne on a date night with girlfriend Maya Henry this week in London! https://t.co/agkatzAwFC — Just Jared Jr. (@justjaredjr) August 7, 2020

Questi apparizioni pubbliche della coppia, volute o meno, smentiscono ulteriormente le voci di qualche tempo fa che parlavano di una separazione dei due fidanzati.

Lo scorso febbraio, infatti, sono arrivate alcune indiscrezioni del The Sun ed è apparso un articolo nel quale si parlava di una possibile rottura fra i due, anche per via di un certo silenzio sui social da parte loro.

Ma la verità sembra essere tutt’altra e, a quanto pare, per fortuna Liam Payne e Maya Henry stanno ancora insieme. A mettere le cose in chiaro per bene è stato questo articolo di Metro. Ma anche una storia di Maya in cui comparivano le mani tatuate di lui con le iniziali del suo nome (L e P).

In realtà nella coppia non c’è stata alcuna crisi e, anzi, Liam Payne e Maya Henry sono più legati che mai. La scelta di prendersi una pausa dai social media, da parte di entrambi, sarebbe proprio servita per rendere la coppia ancor più solida.

I due, vi ricordiamo, hanno fatto il loro debutto come coppia sul red carpet dell’evento di moda di Escada x Rita Ora a Parigi, lo scorso settembre.