Gaia Gozzi: audio e testo del remix di Chega feat. Strage

Continua inarrestabile il successo di Chega, il suadente singolo di Gaia Gozzi che è stato da poco certificato Disco di Platino. Esce oggi, 7 agosto, un remix del brano, un featuring con Strage, artista che fa parte della Machete Crew.

Chega di Gaia feat. Strage, audio

Chega di Gaia feat. Strage, testo

Bendita dor

me deixe em paz

bendita dor

me deixe em paz

e se ele some quando eu tô na cama

melhor deixar de vez

pra mim não é que tanto faz

pra mim não é que tanto faz

pra mim não vale ir embora

já chegou a hora de me tornar feliz

Ela joga nas estradas

sem mentira pra não ter demora

sem demora

Chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

Ela joga nas estradas

sem mentira pra não ter demora

sem demora

É brilhantina corpo a corpo na balada

ela não vibra

sem um som que não rola na dança

deixe essa menina solta

É cor de rosa

sorriso e samba

que quando solta seus olhares

namoradeira e quando corre pé descalça

deixe essa menina solta

Ela joga nas estradas

só mentira pra não ter demora

sem demora

Chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

Chega chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

chega chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz