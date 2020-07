Liam Payne canta Watermelon Sugar di Harry Styles (VIDEO!)

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, qualche giorno fa Liam Payne degli One Direction ha tenuto un concerto davvero molto speciale. The LP Show, questo il titolo del live, è stato un evento in diretta streaming a scopo benefico.

Tutti i proventi di The LP Show di Liam Payne sono infatti andati a The Trussell Trust, che lavora con un network di oltre 1200 banchi alimentari in giro per il mondo per garantire l’accesso al cibo durante la pandemia di coronavirus.

L’omaggio di Liam Payne a Harry Styles

Il live è stato anche un’occasione per scambiare a distanza quattro chiacchiere con i fan. Liam Payne ha concesso alle directioner anche una divertente Q&A session nel corso della quale ha risposto alle loro curiosità.

Una in particolare, The Watermelon Lover, ha chiesto a Liam quale fosse la sua celebrity crush maschile. Liam ha risposto Tom Hardy, ringraziando la directioner in modo davvero speciale.

Per rispondere alla sua domanda l’artista ha infatti reso omaggio al collega Harry Styles, canticchiando il nickname della directioner sulle note del celebre singolo di Fine Line.

Qui sotto potete vedere l’omaggio che Liam ha reso al collega Harry Styles in occasione di The LP Show!

La scaletta di The LP Show

Nella setlist del suo speciale live, Liam ha inserito tutti i suoi successi, compresi i singoli estratti dal suo disco di debutto, LP1.

Qui sotto trovate la scaletta completa dello show.

Strip that down

Bedroom Floor

Live forever

Tell your friends

Home with you

For you

Little things

Midnight

Familiar

Polaroid