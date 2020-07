Hailey Baldwin (o Bieber, come preferite) sarebbe a quanto pare una cliente molto poco cortese e carina. Questo perlomeno è ciò che ha raccontato un’utente di TikTok, che nelle scorse ore è diventata virale per un video sfogo.

Nel TikTok, che potete recuperare qui sotto, la giovane Julia Carolann ha parlato con tutta onestà del modo in cui molte celebrità l’hanno trattata mentre faceva la cameriera. La ragazza ha infatti lavorato in un ristorante di Manhattan e, nel corso del tempo, ha avuto la fortuna di servire tante celebrità. Peccato soltanto che mentre alcune si sono rivelate carine e disponibili non possiamo dire lo stesso di Hailey Baldwin.

Ecco cosa ha raccontato di Hailey Baldwin la bella Julia:

These are just my personal experiences, pls take with a grain of salt 💖 xo #greenscreen #manhattan #fyp #foryoupage #celebrity #rating #newyork

La differenza fondamentale fra Hailey Baldwin e le altre star che hanno ricevuto un voto basso (come Kylie Jenner e Cameron Dallas) sta nel fatto che Hailey ha risposto! E si è scusata!

Il video della ragazza è diventato talmente famoso da finire proprio di fronte agli occhi di Hailey. La modella ha così risposto all’ex cameriera:

Hailey Bieber apologizes after Manhattan hostess says she ‘was not nice’ in viral TikTok video:

“Just came across this video, and wanted to say sorry if I’ve ever given you bad vibes or a bad attitude. That’s not ever my intention!” pic.twitter.com/XOVEovTZ0n

