L’estate nei tuoi occhi – Team Conrad o Team Jeremiah? La risposta del cast

Tutti i fan di L’estate nei tuoi occhi stanno discutendo su un’unica questione: Team Conrad o Team Jeremiah? La serie di Prime Video è online da poco più di una settimana e tutti si sono letteralmente innamorati del triangolo amoroso tra Belly ed i suoi due amici d’infanzia.

L’estate nei tuoi occhi – Team Conrad o Team Jeremiah?

Ho avuto l’opportunità di chiacchierare con i quattro protagonisti della serie, ovvero Lola Tung, che interpreta Belly, Christopher Briney, che veste i panni del tenebroso Conrad, Gavin Casalegno, che è Jeremiah, ed infine il fratello di Belly, Steven, interpretato da Sean Kaufman.

Durante questa intervista esclusiva per GingerGeneration.it ho chiesto al cast della serie di riflettere su come i loro personaggi crescono in questa prima stagione e prima estate che passano insieme al pubblico; ovviamente Belly è “sta sbocciando”, ma come anche i tre ragazzi evolvono insieme a lei?

Il tema centrale di L’estate nei tuoi occhi è ovviamente il triangolo amoroso tra Belly, Conrad e Jeremiah e quindi ho chiesto sia a Lola, secondo lei, in che modo entrambi tirano fuori il meglio di lei ed ai tre attori di immaginare di essere veramente amici della protagonista e di doverle dare un consiglio in campo amoroso. Le loro risposte vi sorprenderanno!

Guarda la nostra intervista al cast L’estate nei tuoi occhi:

L’estate nei tuoi occhi seconda stagione:

Ci sarà una seconda stagione della serie? Prime Video non ha ancora annunciato ufficialmente L’estate nei tuoi occhi 2, ma la serie è tratta da una trilogia di libri scritti da Jenny Han, anche showrunner della serie, quindi è abbastanza ragionevole pensare che la storia andrà avanti.

Prime, come tutte le piattaforme di streaming, non rilasciano i dati riguardanti gli spettatori delle proprie serie, ma sui social è chiaro che L’estate nei tuoi occhi è stata molto amata ed apprezzata a livello internazionale. La conferma ora sembra solo una formalità.

L’estate nei tuoi occhi cast:

Lola Tung (Isabel “Belly” Conklin)

(Isabel “Belly” Conklin) Jackie Chung (Laurel Park)

(Laurel Park) Rachel Blanchard (Susannah Fisher)

(Susannah Fisher) Christopher Briney (Conrad Fisher)

(Conrad Fisher) Gavin Casalegno (Jeremiah Fisher)

(Jeremiah Fisher) Sean Kaufman (Steven Conklin)

(Steven Conklin) Alfredo Narciso (Cleveland Castillo)

(Cleveland Castillo) Minnie Mills (Shayla)

(Shayla) Colin Ferguson (John Conklin)

(John Conklin) Tom Everett Scott (Adam Fisher)

L’estate nei tuoi occhi trama:

L’estate nei tuoi occhi parla di Belly, una ragazza che misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua vita, è successo fra giugno e agosto. L’inverno è solo il periodo che la divide dalla prossima estate, dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la migliore amica di sua mamma, è anche la madre di Jeremiah e Conrad.

Loro sono gli amici con i quali è cresciuta: uno è il ragazzo su cui contare, l’altro è quello che ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà un’estate speciale, perché sta per accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava non sarebbe mai accaduto…

Trailer di L’estate nei tuoi occhi con This Love (Taylor’s Version):

