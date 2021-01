Ve ne sarete di certo resi conto. Sono già molte le agenzie di viaggi e le aziende di trasporto aereo ad essersi rimessi in moto alla luce dell’arrivo dei vaccini anti Covid-19. Già, perché “la luce in fondo al tunnel” riusciamo finalmente a vederla (anche se ci vorrà del tempo prima di tornare alla normalità) e di conseguenza abbiamo voglia di viaggiare come non mai. E la bella notizia è che Flibux, in questo senso, ha rimesso a disposizione per voi la sua offerta Flixdeals!

Ma che cosa sono i Flixdeals di Flixbus? Come funzionano? Scopritelo insieme alla redazione di Ginger Generation!

Flixdeals di Flixbus: ecco come attivare l’offerta (fino a fine gennaio 2021)

Tramite questi buoni, di cui già vi avevamo parlato, avrete la possibilità di organizzare il vostro viaggio in tutta sicurezza e tranquillità.

Già, perché Flixdeals vi assicura il massimo della flessibilità di spostamento ad un prezzo a dir poco competitivo!

Ecco le info per utilizzarli (offerta valida fino a fine gennaio 2021)!

Durante l’acquisto riceverete il codice del vostro buono sull’ e-mail registrata. Per riscattare il voucher dovrete:

– Collegarvi al sito www.flixbus.it o in alternativa accedere all’App di FlixBus

– Selezionare la tua tratta

– Inserire il codice nella sezione “Riscatta il voucher”

– Finalizzare l’acquisto

I voucher potranno essere acquistati con diverse modalità di pagamento: carta di credito (VISA/MasterCard/Amex/Diners Club/JCB/Discover) o PayPal. Potrete acquistare fino a tre voucher per transazione.

Il vostro voucher FlixDeal lo potrete ricevere semplicemente via e-mail una volta commpletata la transazione. Nel caso in cui non lo trovaste controllate bene nella vostra cartella spam!

L’opzione Flixdeals in questo periodo è tutto quello di cui potreste avere bisogno. Tramite l’offerta potrete infatti pianificare i vostri viaggi con largo anticipo, senza però l’ansia di dover prenotare immediatamente! Cosa aspettate? Approfittatene subito!